‘Ajax-fans zijn een beetje namaaksupporters, Feyenoord-fans zijn veel trouwer’

Donderdag, 27 april 2023 om 16:56 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:03

Eric Meijers vindt dat Ajax-supporters ‘namaaksupporters’ zijn. Dat vertelt de 59-jarige trainer in een interview met Voetbalzone-verslaggever Mounir Boualin. Meijers, wiens vader Pauke van 1957 tot 1961 uitkwam voor Feyenoord, heeft het gevoel dat fans van Ajax alleen vooraan staan als hun club succes heeft. “Maar als het slecht gaat, komen ze niet meer.”

Boualin legt Meijers een aantal dilemma’s voor, waaronder een keuze tussen Ajax en Feyenoord. Dat is voor Meijers niet moeilijk. “Als je vader vijf jaar bij Feyenoord heeft gespeeld, samen met Coen Moulijn, is Feyenoord er bij ons met de paplepel ingegoten. Voor ons is er maar één club in Nederland, en dat is Feyenoord. Dat heeft ermee te maken dat die club echt is. Rotterdammers zijn echt. Amsterdammers zijn dat in mijn ogen niet altijd, dat zijn een beetje namaaksupporters. Als er succes is, staan ze vooraan, maar als het slecht gaat, komen ze niet meer. In De Kuip heb je daar heel weinig last van. Die Feyenoord-supporters zijn veel trouwer. In mijn beleving voel ik me daar ook gewoon prettiger bij.”

Erik ten Hag of Arne Slot

Over de keuze of Meijers Erik ten Hag of Arne Slot een betere trainer vindt, moet hij wat langer nadenken. Uiteindelijk kiest hij toch voor de trainer van Manchester United. “Erik ten Hag heeft al heel veel laten zien, dat is gewoon een heel innovatieve trainer, die het in de beginperiode heel lastig heeft gehad bij Ajax omdat hij niet uit Amsterdam kwam. Uiteindelijk heeft hij het gewoon geweldig gedaan en is hij doorgegroeid naar een absolute topclub in Europa. Het is gewoon een heel complete trainer denk ik”, aldus de trainer die onder meer voor Helmond Sport, Achilles ’29 en VVSB werkte.

Eredivisie-kwaliteiten

De laatste vraag die Boualin aan Meijers stelt, is of hij denkt dat hij genoeg kwaliteiten heeft om als trainer aan de slag te gaan in de Eredivisie. Meijers denkt van wel. “Ik heb in mijn carrière op alle niveaus mogen werken, behalve de Eredivisie. Ik denk dat ik ook in de Eredivisie mijn steentje kan bijdragen. Of dat nou als hoofdtrainer of als assistent-trainer is... Het is een ervaringsvak, en je moet die rugzak zoveel mogelijk vullen. Ik denk dat mijn rugzak aardig is gevuld in de loop der jaren, zowel aan de goede kant als de minder goede kant. De ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan, kan ik ook heel goed gebruiken in de Eredivisie. Dus is Eric Meijers klaar voor de Eredivisie? Ik zou niet weten waarom niet."