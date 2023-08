AD weet wie ‘topkandidaat’ is om geblesseerde Rulli te vervangen bij Ajax

Zondag, 13 augustus 2023 om 19:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:08

Jay Gorter is de belangrijkste kandidaat om Gerónimo Rulli te vervangen, zo meldt het Algemeen Dagblad. Waar de clubleiding in eerste instantie van plan was om de 23-jarige doelman te verhuren, ziet het er na de blessure van zijn Argentijnse collega ineens heel anders uit. Rulli viel tegen Heracles Almelo (4-1) geblesseerd uit met een schouderkwetsuur en moet maanden toekijken.

Johan Inan weet in het Algemeen Dagblad te melden dat Ajax 'niet van plan is om de markt op te gaan voor een vervanger van Rulli'. De belangrijkste prioriteit bij directeur voetbalzaken Sven Mislintat ligt bij het binnenhalen van twee mandekkers en een spits. Voor laatstgenoemde positie is Chuba Akpom in beeld. Ajax bereikte volgens Sky Sports al een akkoord met Middlesbrough over de transfer van de spits, maar ook RC Lens is in de markt.

Steijn legde zaterdag bij ESPN uit waarom Jay Gorter en niet Diant Ramaj, die voor ongeveer acht miljoen euro overkwam van Eintracht Frankfurt, inviel tegen Heracles. "Ramaj is in principe wel gehaald als tweede doelman. Ik heb Ramaj nog maar een half uurtje aan het werk gezien vorige week en dus kies ik nu nog voor Jay. Die kent én de achterhoede én die is vertrouwd met de jongens."

Eerder waren de kansen voor Gorter nog niet zo rooskleurig bij Ajax. "Ik vind Jay een uitstekende keeper, maar hij moet wel gaan spelen", zei Steijn zaterdag. "Dat plan lag er vorig jaar al met een verhuur, want het is zonde als hij op de bank komt te zitten. Daarom hebben we een andere keeper gehaald. Dat hebben we ook met hem besproken. Jay moet 30 tot 34 wedstrijden keepen om volgend jaar echt klaar te zijn voor de strijd."

Het Algemeen Dagblad weet dus dat Gorter nu al van derde naar eerste keus gaat bij Ajax. Remko Pasveer behoort ook nog tot het keepersbestand van Ajax, maar de 39-jarige Enschedeër is net als Rulli geblesseerd. Nu bekend is geworden dat Rulli maanden in de lappenmand zit, mag Gorter het dus waarschijnlijk dit seizoen al laten zien. Tot dusver kwam de van Go Ahead Eagles overgekomen doelman pas vier keer in actie in het shirt van de Amsterdammers.