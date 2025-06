Alle transfers van Feyenoord in 2025/26 - Het ultieme transferwindow overzicht

Voetbalzone presenteert het ultieme overzicht van alle transfers van Feyenoord in 2025-26

Na een tumultueus 2024-25 dat eindigde met een derde plek in de Eredivisie zal Feyenoord zich in het nieuwe seizoen weer in de strijd om de titel hopen te mengen. De verwachting is echter dat trainer Robin van Persie het met een flink gewijzigde selectie zal moeten doen.

Zo lijkt een vertrek van David Hancko deze zomer eigenlijk onvermijdelijk. De centrale verdediger is de afgelopen jaren aan meerdere Europese topclubs gelinkt, met Atletico Madrid en Juventus als de twee clubs die het meest concreet zijn geweest, maar een transfer naar Saoedi-Arabië is intussen ook een optie. Al Nassr zou meer dan €30 miljoen neer willen tellen voor de Slovaak.

Ook Igor Paixao mag zich in de interesse van meerdere topclubs verheugen en Olympique de Marseille legde zelfs al een formeel bod neer voor de Braziliaan. Daarnaast is er interesse vanuit de Premier League en Serie A.

Qua inkomende transfers is Sem Steijn reeds binnen, terwijl ook de aankoop van Luciano Valente een kwestie van tijd lijkt. Daar zal het ongetwijfeld echter niet bij blijven.

Voetbalzone zet alle mutaties in de selectie van Feyenoord overzichtelijk op een rij.