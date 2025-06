Yolanthe Cabau is woest: '19 miljoen euro van Wesley Sneijder?!'

Yolanthe Cabau heeft maandag op Instagram fel uitgehaald naar media die beweren dat zij bij haar scheiding miljoenen zou hebben ontvangen van ex-man Wesley Sneijder. De actrice en presentatrice noemt de verhalen 'allesbehalve waar' en benadrukt dat ze nooit ook maar een cent van de voormalig topvoetballer heeft gekregen.

“Er wordt gezegd dat ik 19 miljoen euro heb gekregen van Wesley toen wij uit elkaar gingen”, schrijft Yolanthe. “Ik heb nooit geld van hem gekregen (niks, nul) en daar ook nooit om gevraagd.” Ze zegt zelf financieel verantwoordelijk te zijn voor alle kosten van haar en zoontje Xess Xava.

De uitspraken van Yolanthe volgen op weken van mediabelangstelling rond haar realityserie op Netflix, waarin ze openhartig spreekt over haar leven en de pijnlijke breuk met Sneijder. Volgens haar is het nu tijd om ook met dit soort onwaarheden af te rekenen.

Opvallend is dat Yolanthe zich normaal gesproken afzijdig houdt van media-ophef, maar dit keer maakt ze bewust een uitzondering. “Als vrouw kun je je eigen pad volgen, ook als je er alleen voor staat. En ja, ook dan kun je nog steeds liefdevol en respectvol zijn naar je ex.”

Vorige week sprak Yolanthe in de talkshow Humberto al uitgebreid over de 'heftige' scheiding met Sneijder. Ze vertelde toen hoe de breuk onverwacht kwam en hoe zwaar het was voor haar en haar zoon. “Het gebeurde heel vlot en heel veel. Ik voelde me niet veilig. Maar we zijn nu maatjes.”

Yolanthe sluit haar post af met een duidelijke boodschap: ze wil afrekenen met het idee dat vrouwen financieel afhankelijk zouden zijn van hun partner. “Jammer dat we in een wereld leven waar zo gedacht wordt.”