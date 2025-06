Fabrizio Romano: Feyenoord verwacht toptransfer komende dagen af te ronden

Feyenoord verwacht de uitgaande transfer van Dávid Hancko ergens de komende dagen af te ronden. Dat meldt Fabrizio Romano vrijdagochtend.

De 27-jarige verdediger is al een tijdje persoonlijk akkoord met de topclub uit Saudi-Arabië. De Telegraaf meldde eerder deze week dat de linkspoot ‘meer dan vijf keer zijn bruto salaris bij Feyenoord’ (twee miljoen euro) netto kan gaan opstrijken in het Midden-Oosten.

Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad bracht woensdagavond naar buiten dat Al-Nassr een bod van 32 miljoen euro exclusief vier miljoen euro aan bonussen had uitgebracht op Hancko. De Feyenoord-watcher schreef toen al dat de verwachting is dat de clubs eruit komen.

Mocht Hancko inderdaad de overstap naar de topclub uit Saudi-Arabië maken, dan is hij in één klap de duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van de Rotterdammers. Dat record staat nu op naam van Santiago Gimenez en Mats Wieffer, die Feyenoord 32 miljoen euro opleverden.

Hancko sprak vorig jaar zomer met Atlético Madrid, maar tot een transfer kwam het toen niet omdat de Spanjaarden niet in de buurt kwamen van wat Feyenoord voor de verdediger wilde ontvangen. De Rotterdammers werkten daarnaast deze winter niet mee aan een tussentijds vertrek naar Juventus.

Nu is het zo goed als zeker dat Hancko deze zomer vertrekt uit De Kuip. De publiekslieveling nam na de laatste competitiewedstrijd, op bezoek bij sc Heerenveen, al min of meer afscheid van Het Legioen.

Hancko kwam in de zomer van 2022 voor 8,3 miljoen euro over van Sparta Praag en groeide razendsnel uit tot een onmisbare kracht. De Slowaak presteert consistent en is altijd fit en beschikbaar. Hancko speelde in drie jaar tijd liefst 140 wedstrijden voor de Rotterdammers.