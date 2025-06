Spaanse pers heeft na 45 minuten genoeg gezien van Dean Huijsen en velt glashelder, unaniem oordeel

Journalisten in Spanje en daarbuiten zijn zeer te spreken over het optreden van Dean Huijsen zondagavond. Real Madrid stond bij rust met 2-0 voor tegen het Mexicaanse Pachuca. Huijsen gold als een van de beste spelers aan Madrileense zijde en stapte met een 3-1 zege van het veld.

Real Madrid kwam al na vijf minuten in het duel met tien man te staan, nadat Huijsens partner achterin, Raul Acensio, een rode kaart kreeg na het neerhalen van een doorgebroken speler.

Huijsen ging er echter niet minder van spelen. The Athletic prijst zijn optreden tegen de Mexicanen op het WK voor clubs in de rust. “Huijsen is tot nu toe de beste verdediger van Madrid in dit toernooi.”

“Dat wil niet veel zeggen, maar de aankoop van 50 miljoen euro van Bournemouth is erg goed aan de bal, en stuurt de bal regelmatig naar teamgenoten in geavanceerde posities.”

“Hij maakte in de eerste helft een mooie, rustige, autoritaire interceptie om een gevaarlijke aanval van Pachuca af te snijden. Wat niet makkelijk kan zijn voor de twintigjarige om te doen met alle chaos om hem heen”, schreef het gerenommeerde sportmedium.

Ook Marca is erg te spreken over de geboren Amsterdammer. “Spectaculaire ingreep bij een pass op Salomón Rondón. Aan de bal straalt hij veel zelfvertrouwen uit en beheerst hij over een uitstekend spelinzicht.”

Ook Diario AS besloot in de rust een statistiek van de Spaanse international uit te lichten. “Hij verstuurde in de eerste helft 21 passes, ze kwamen alle 21 aan. Dat is een goed teken.”