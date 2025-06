Feyenoord wuift 'niet serieus bod' van tientallen miljoenen euro's lachend weg

Feyenoord heeft een eerste bod op Igor Paixãoafgeslagen, zo meldt De Telegraaf. De Braziliaan staat in de concrete belangstelling van Olympique Marseille, dat veel meer geld op tafel moet leggen om Feyenoord aan het denken te zetten.

Marseille bracht enkele dagen geleden een bod uit van 'iets meer dan twintig miljoen euro', bracht het Franse Le Phocéen, dat uitsluitend over de nummer twee van Frankrijk schrijft.

Volgens 1908.nl is de Franse club zeer serieus in de markt voor Paixão, maar het eerste bod komt niet in de buurt van wat Feyenoord wil hebben. Het medium wist toen geen precies streefbedrag te noemen, al verzekerde het wel dat er een recordbedrag op tafel moet komen.

Het uitgaande record staat momenteel op naam van Santiago Gimenez, die afgelopen winter voor ruim 32 miljoen euro vertrok naar AC Milan. Met hoeveel geld Feyenoord precies genoegen zou nemen, is niet helemaal duidelijk.

Wel is zeker dat het openingsbod van Marseille, dat ook volgens De Telegraaf om en nabij de twintig miljoen euro bedroeg, een kansloze poging was. Twintig miljoen euro wordt bij Feyenoord als een 'niet serieus bod' beschouwd.

Feyenoord zit bovendien in een luxepositie. Paixão heeft een contract tot medio 2029 in De Kuip, en de Rotterdammers weten dat er waarschijnlijk meer clubs voor hem zullen aankloppen in de nog lang geopende transferperiode.

De 24-jarige vleugelspeler was in het afgelopen seizoen goed voor liefst 18 goals en 19 assists in 47 duels over alle competities. In het Champions League-tweeluik met AC Milan maakte Paixão ook op topniveau indruk.