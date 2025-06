Mark van Bommel doet boekje open over Arjen Robben: 'Kaarten vlogen door de bus'

Fortuna Sittard, PSV, FC Barcelona, Bayern München, AC Milan en weer PSV; dat is de carrière van 79-voudig Nederlands international Mark van Bommel. In 2013 vond de inmiddels 48-jarige oud-middenvelder het na 667 wedstrijden en 24 prijzen genoeg en begon hij aan zijn trainerscarrière. Met Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters sprak de Maasbrachter over onder andere zijn tijd bij het Nederlands elftal, aanbiedingen uit de Eredivisie en de vergelijking tussen Lionel Messi en Lamine Yamal.



Door Fedor Ritmeijer en Jelle Kusters

AC Milan

In 2011 maakte Van Bommel na vier en een half jaar Bayern München de overstap naar AC Milan. Hier kwam de Maasbrachter te spelen met grote namen zoals Clarence Seedorf, Zlatan Ibrahimovic en Andrea Pirlo. Een mooie herinnering die hij nog heeft aan zijn tijd in Milaan is een gesprek met middenvelder Gennaro Gattuso over het harde werken tijdens een profcarrière.

“Ik heb echt van mijn tijd als voetballer genoten, maar het gaat zo snel. De seizoenen gaan zo snel en je bereidt je constant weer voor. Het is continu doorgaan. Gattuso heeft mij dat wel echt bijgebracht. We zaten een keer samen na een wedstrijd en toen zei hij tegen mij: ‘Ik ben blij dat je gekomen bent, want jij bent echt een speler die er alles aan doet om te winnen. Als ik tien procent minder doe, dan word ik ingehaald door een ander en dan is het voorbij.’”

Van Bommel benadrukt dat minder dan honderd procent geven dan ook geen optie was. “Je moet constant alles geven, want er is zoveel concurrentie dat als je niet presteert je op de bank raakt of zelfs weg moet. Je moet altijd presteren. Je hebt spelers die aan de top komen en dan twee à drie jaar het volhouden en weer verdwijnen en je hebt spelers die constant bij de beste clubs spelen. Dat zijn de absolute topspelers.”

Nederlands elftal

Van Bommel speelde tussen 2000 en 2012 79 keer voor Oranje. Tijdens deze optredens maakte hij tien doelpunten en gaf hij tien assists. Onder toenmalig bondscoach en schoonvader Bert van Marwijk was hij onderdeel van de WK-selectie van 2010 die de finale haalde en verloor van Spanje.

Bij het Nederlands elftal had Van Bommel een vaste vriendengroep. Met deze groep had hij veel plezier in zijn tijd als international. “Wij als groep keken er echt naar uit om bij het Nederlands elftal aan te sluiten. Als we dan twee weken bij elkaar waren, gingen we constant kaarten met Arjen Robben, Dirk Kuijt en André Ooijer.”

“Als Robben verloor, dan vloog het pakje kaarten of door de bus of door het vliegtuig of door het hotel, waar we ook waren. Dat zijn echt mooie dingen, daarom keken we ook altijd naar de interlandperiode uit.”

Mislukt avontuur

Als trainer was Van Bommel eindverantwoordelijk bij PSV, Royal Antwerp en VfL Wolfsburg. In december 2019 werd de oefenmeester ontslagen door de Eindhovenaren en tot de zomer van 2021 had hij vervolgens geen werk. Toen stapte hij in bij VfL Wolfsburg, dat het seizoen daarvoor als vierde eindigde en Champions League haalde. Hier bleef hij slechts dertien wedstrijden.

“Toen ik naar Wolfsburg ging, was dat niet de enige optie voor me. Achteraf kan je zeggen dat het een verkeerde keuze was. Ik had nog niet getekend, maar wel het jawoord gegeven, dat had ik dat niet moeten doen.”

“Wolfsburg speelde veelal Red Bull-voetbal. Bal heel hoog op het veld veroveren, rennen en weinig balbezit. Het bestuur wilde dat ik met meer balbezit ging spelen. Dat heb ik er proberen in te krijgen en dat is uiteindelijk niet gelukt. Een heel nieuw systeem erin krijgen, heeft tijd nodig. We wonnen de eerste vier wedstrijden, wat de beste seizoenstart uit de geschiedenis van de club was, maar we wisten er daarna vijf niet te winnen.”

“Je kan niet verwachten dat zoiets vanaf dag één vlekkeloos zonder fouten gaat”, voegt de trainer toe. “Zo’n verandering heeft met meerdere aspecten te maken en dat heeft tijd nodig, maar ik had vanaf de eerste dag al een slecht gevoel erover en dat werd uiteindelijk wel bevestigd na een maand of vijf. Uiteindelijk moet je je er bij neerleggen. Als zij vinden dat het genoeg is dan is het genoeg en dan moet je je daar niet meer druk om maken.”

Royal Antwerp

In de zomer van 2022 gaat Van Bommel aan de slag bij de zuiderburen en tekent hij een contract bij Royal Antwerp. Hier wordt hij gecontracteerd door Marc Overmars, die is vertrokken bij Ajax na de nodige ophef. Zelf geeft Van Bommel aan dat de heisa rondom de technisch directeur hem persoonlijk niks uitmaakt..

“Marc stuurde mij een bericht en vroeg: heb je zin in een voetbalgesprek? Dus dat leek mij wel wat en toen ben ik naar Antwerpen gereden en zo is het begonnen. Ik had een goed gevoel bij Marc. Als zoiets gebeurt zoals bij Marc gebeurt is, waarvan ik niet de fijne details weet, dan wil dat niet zeggen dat je niet met iemand kan samenwerken.”

In het seizoen 2022/2023 won Van Bommel de dubbel. In de competitie werd op sensationele wijze in de laatste minuut met 2-2 gelijkgespeeld door een doelpunt van Toby Alderweireld in de 94ste minuut. Een punt was hier genoeg om kampioen te worden en dit betekende de eerste titel voor the Reds sinds 1957.

“Dat was waanzinnig. Als je weet wat daar voorafgaand allemaal gebeurde, dan maakt het dat echt uniek. We konden een week eerder al kampioen worden tegen Union Sint-Gillis als we wonnen, maar zij maakten met tien minuten op de klok nog gelijk met slechts tien man op het veld. Dat was zo’n grote deceptie. We gingen er ondanks dat we eerste stonden al vanuit dat het voorbij was.”

Cola

Bij Antwerp werkte Van Bommel samen met de Ecuadoriaan Willian Pacho. De 23-jarige verdediger speelt inmiddels bij Paris Saint-Germain en kende een enorm sterk seizoen bij de Parijzenaren en bekroonde dat met het winnen van de Champions League. Toch realiseert Van Bommel dat hij van ver komt.

“Pacho woonde destijds samen met Anthony Valencia, een andere Ecuadoriaan”, vertelt Van Bommel. “Met Anthony had ik een soort verhouding. De ene dag zat hij er heel goed in en de andere dag leek hij een beetje chagrijnig tegenover mij. Ik wilde er beter achterkomen hoe dat kwam, dus heb ik gevraagd aan de teammanager waar zij woonden en toen ben ik langs gegaan.”

“Toen ben ik er op een willekeurige middag naartoe gereden en toen lagen ze te slapen. Na een paar minuten deden ze de gordijnen open en zagen ze me weglopen. Toen liepen ze meteen naar de deur en zeiden ze: kom binnen trainer. En toen heb ik een gesprek gevoerd met ze over van alles en nog wat.”

“Vervolgens boden ze me wat te drinken aan en zag ik dat de hele koelkast van ze volstond met cola. Ik sprak ze meteen aan en zei dat dit niet goed is voor ze. Jullie moeten water drinken, dit is niet goed voor je, al die suiker en troep. Twee weken later stuurde ze me een foto van de koelkast en toen stond die helemaal vol met flesjes water.

Dat zorgde uiteindelijk dus allemaal voor een betere klik met die jongens en ik had een beter beeld van mijn eigen spelers”, vertelt Van Bommel lachend. “Of hij nog steeds alleen maar water drinkt weet ik niet. Het kan ook voor de foto zijn geweest, haha.”

Yamal vs Messi

Toen Van Bommel in de zomer van 2005 transfervrij de overstap maakte van PSV naar Barcelona, sloot er vanuit de jeugd een achttienjarige Argentijn aan bij de hoofdselectie van Barça: Lionel Messi. Voor de rest zal die naam geen introductie nodig hebben.

Het zeventienjarige wonderkind Lamine Yamal steelt momenteel de show bij de Catalanen. De Spanjaard won afgelopen zomer het EK met Spanje en werd met Barcelona kampioen. De tienersensatie wordt dan ook vaak in één zin genoemd met Messi.

“Toen Messi aansloot bij het eerste van Barcelona speelde hij in het begin niet zoveel wedstrijden vergeleken met Yamal nu. Dus als je die twee vergelijkt op die leeftijd, dan is Yamal nu beter.”

Toch betekent dit voor Van Bommel nog niet veel. “Dit niveau op lange termijn volhouden, dat is het moeilijkste. Messi haalt dit niveau al twintig jaar. Zoiets is uitzonderlijk. Als Yamal Messi in wil halen qua goals moet hij er nog vijfhonderd maken of iets dergelijks. Dat zijn er bijna dertig per seizoen.”

“Of Yamal op dit moment de beste ter wereld is? Nee, dat niet, maar hij is wel hard op weg. Ik denk niet dat er eentje is nu die er bovenuit springt, want je hebt gewoon heel veel goede spelers.”

Degradatievoetbal

Als trainer heeft Van Bommel nooit de leiding gehad over een ploeg die onder in de competitie speelt. In maart doken de geruchten op dat de oefenmeester gesprekken had met NEC over de rol als trainer voor 2025/26. Voor Van Bommel is een club in de top dan ook geen must.

“Als je kijkt bij de clubs die ik heb getraind, dan won ik bij PSV de eerste dertien wedstrijden, bij Wolfsburg de eerste vier en bij Royal Antwerp de eerste negen. Dat betekent dat ik dus wel heel snel een nieuwe speelwijze erin krijg.”

“Ik heb met Marcel Boekhoorn en Fred Rutten gesproken en zij hebben echt fantastische ideeën. Ik had er echt een goed gevoel bij, maar zij wilden te vroeg beslissen. Het was half maart en op dat moment speelden er ook andere dingen. Ik heb toen tegen ze gezegd: ‘Als je later terug wil komen, dan wil ik er best op terugkomen, maar op dit moment niet.’ En toen hebben zij gezegd dat we niet verdergaan met elkaar.”

Speelstijlen

In de Eredivisie was het afgelopen seizoen een spannende ontknoping met Ajax dat onverwacht voor de titel meespeelde, maar het in de laatste week vergooide. Francesco Farioli speelde bij de Amsterdammers met een behouden speelstijl en dit leverde hem veel overwinningen op met soms minder spel dan de tegenstander en een krappe voorsprong. Ook het vele doorwisselen van de Italiaan leverde hier en daar de nodige kritiek op.

“De manier van doorwisselen is niet mijn stijl”, oppert Van Bommel. “Ik wil graag naar een vast elftal toewerken. Soms kan dat niet altijd en dan heb je het over één of twee wissels, maar niet over acht of negen. Iedereen had er wel een mening over, maar het is de visie van Farioli en hij beslist. Dan moet je er ook mee leven.”

“Dat hij voor de titel meespeelt en het in de laatste week verspeelt terwijl je vijf weken ervoor nog negen punten voorstaat, dat is natuurlijk niet goed. Dan moet je je als trainer wel afvragen: heb ik de juiste keuze gemaakt? De laatste wedstrijden speelde Ajax niet tegen de beste tegenstanders en moet je dus het spel maken.”

“Wat hij heeft fout gedaan? Ik kan alleen constateren dat zij negen punten voorsprong hadden met vijf wedstrijden te gaan. Dan gaat het niet goed. Ik weet ook niet precies wat daar is misgegaan. Het kan op het trainingsveld zijn gebeurd of na een wedstrijd die verloren is dat je het gevoel kwijt bent geraakt. Dan is op een gegeven moment ook het geloof weg en dat is heel moeilijk om te draaien.”

De toekomst

Wat er nu komen gaat voor Van Bommel? Dat weet hij nog niet. “Het moet een goed project zijn. Ik heb al heel veel dingen afgezegd. Kijk, als je nu bijvoorbeeld bij een club als Inter zou instappen, die altijd met vijf verdedigers spelen, dan is het heel lastig om dat te veranderen. Het kan wel, maar gedurende een seizoen is dat heel lastig.”

“Welk land past bij mijn stijl als trainer? Dat maakt in principe niet uit”, concludeert de coach. Met het dynamisch opbouwen Duitsland of Italië, maar ik heb geen voorkeur. Het maakt mij niet uit of het ver van huis is of niet. De clubs die ik heb gehad kwamen toevallig zo uit. Ik sta in ieder geval weer open om te beginnen.”