Brian Brobbey bedolven onder complimenten: 'Buitencategorie, de allerbeste in de Eredivisie'

Brian Brobbey kwam afgelopen seizoen nauwelijks aan scoren toe en werd her en der fors bekritiseerd. Zijn tegenstanders vellen echter een heel ander oordeel over de aanvaller van Ajax, die met zijn ploeg net naast de landstitel greep.

''De ene gebruikt zijn lichaam beter dan de ander, maar Brobbey is wel de sterkste spits van allemaal, ja'', zo benadrukt Fortuna Sittard-verdediger Syb van Ottele in gesprek met Voetbal International.

Mike Eerdhuijzen, die Sparta Rotterdam inruilt voor FC Utrecht, is het roerend eens met Van Ottele. ''Iedereen kan op de tv al zien dat hij enorm sterk is, maar dat maakt hij ook waar als je tegenover hem staat. Qua fysiek is hij echt wel van de buitencategorie in de Eredivisie.''

Nikolai Hopland, verdediger van sc Heerenveen, is eveneens zeer onder de indruk geraakt van de kracht van Brobbey. ''Hij is geen hele grote speler, maar als hij wordt aangespeeld, is het ontzettend moeilijk om nog bij de bal te komen. Met zijn rug naar het doel is hij gewoon de allerbeste van de competitie'', deelt de Noorse stopper een groot compliment uit.

Hopland wist Brobbey afgelopen seizoen van scoren af te houden. ''Dus ik denk dat ik wel tevreden kan zijn. Maar hij was afgelopen seizoen wel mijn moeilijkste tegenstander.''

Van Ottele is ook onder de indruk van de fysiek kracht die Brobbey tentoonspreidt in het Nederlands elftal. ''Pas nog tegen Duitsland, tegen Jonathan Tah, die centrale verdediger van Bayern München. Dat is ook echt een beer van een vent, maar die zet hij ook zo aan de kant.''

Eerdhuijzen ziet enkele overeenkomsten met een andere spits in de Eredivisie. ''Dan kom je al snel bij Sébastien Haller van FC Utrecht uit. Ook een spits met een indrukwekkend lichaam, die moeilijk van de bal te krijgen is en vooral in de punt van de aanval blijft hangen.''

De soms forse kritiek op Brobbey begrijpt Eerdhuijzen niet helemaal. ''Ik hoorde René van der Gijp laatst op tv zeggen dat Henk Veerman vaker zou scoren bij Ajax, maar dat is natuurlijk onzin. Brobbey is ook gewoon een beetje ongelukkig geweest afgelopen seizoen. Hij heeft zijn kansen wel gekregen, daar kunnen we niks over zeggen, maar vorig seizoen heeft hij al bewezen dat hij echt wel kan scoren.''