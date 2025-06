Feyenoord bereidt een laatste bod voor op Luciano Valente, weet Soccernews-journalist Mounir Boualin woensdag te melden. De Rotterdammers zagen al twee biedingen worden afgeslagen door FC Groningen en lijken bij een volgende afwijzing niet meer terug te keren in Euroborg.

Feyenoord zag zijn eerste bod van vier miljoen euro plus een miljoen aan bonussen, en een tweede bod van naar verluidt vijf miljoen euro plus een miljoen reeds worden afgewezen door Groningen.

De Rotterdammers geven niet op en willen de 21-jarige Valente, die al een persoonlijk akkoord zou hebben met Feyenoord, snel vastleggen. Groningen, waar de aanvallende middenvelder tot medio 2028 onder contract staat, werkt echter niet mee.

Het geduld van directeur Dennis te Kloese begint op te raken, maar Feyenoord wil niet van opgeven weten en werkt aan een derde bod. "Als de Groningers dan niet akkoord gaan, zal Feyenoord het er vermoedelijk bij laten en accepteren dat Valente niet haalbaar is", weet Boualin.

Over de mogelijke hoogte van het bedrag wordt geen mededelingen gedaan. Duidelijk is wel dat Valente de stap naar De Kuip graag zet. De geboren Groninger maakte er de afgelopen dagen al geen geheim van dat hij zichzelf in het shirt van Feyenoord ziet spelen.

Directeur Frank van Mosselveld sprak eerder op de dag met Voetbal International. "We hebben toen ook onze gedachtes over de transfervoorwaarden met Feyenoord gedeeld", vertelde hij over het moment na de afwijzing van het eerste bod. "Wat wij willen en wat zij willen; dat ligt nog wel een behoorlijk stuk uit elkaar."

"Maar wat ons betreft is er nog steeds een te groot gat om te kijken of we er met elkaar uit kunnen komen. Dat is nu de status. Maar goed, het is nog vroeg in de window, er kan nog van alles gebeuren. Luciano focust zich nu ook op het EK (met Jong Oranje, red.). We zullen zien hoe dit zich verder zal gaan ontwikkelen."