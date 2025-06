PSV is niet van plan om het verwachte miljoenenbod van Bayer Leverkusen op Malik Tillman te accepteren, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De Eindhovenaren willen hun sterspeler niet laten gaan voor een bedrag rond de 35 miljoen euro. De grote vraag is nu: wat doet Bayern München? Want 'volgens Duitse bronnen' die door Elfrink als betrouwbaar worden getypeerd zit er een 'addertje onder het gras'.

Tillman was de afgelopen twee seizoenen goud waard voor PSV. De Amerikaan kwam eerst op huurbasis over en werd vorig jaar definitief overgenomen van Bayern voor veertien miljoen euro. Zijn waarde is sindsdien fors gestegen, en Leverkusen wil op voorspraak van trainer Erik ten Hag toeslaan nu die waardestijging nog net binnen bereik ligt.

PSV leek tot voor kort deze zomer vrij te zijn om een eigen prijs te bepalen, zolang Bayern zich niet meldde. Maar daar lijkt nu een addertje onder het gras te zitten. 'Betrouwbare Duitse bronnen' stellen volgens Elfrink dat de club uit München hem in een korte periode deze zomer al kan terugkopen voor exact 35 miljoen euro.

Dat nieuws staat haaks op eerdere geluiden uit Eindhoven. Daar werd aangenomen dat Bayern pas in de zomer van 2026 weer recht had op Tillman via een terugkoopconstructie. Maar mocht die clausule toch al deze zomer actief zijn, dan zou Leverkusen daar slim op kunnen inspelen.

PSV heeft zich eerder al lelijk gebrand aan vage verkoopafspraken, zoals bij Xavi Simons. De Eindhovenaren doen daarom naar buiten uit geen mededelingen meer over clausules en verkoopbedragen.

Ten Hag zou bij Leverkusen graag met Tillman aan de slag willen. De club bereidt naar verluidt een formeel bod voor rond de 35 miljoen euro. PSV zal dat normaal gesproken afwijzen, maar als Bayern besluit in te grijpen, staat de club mogelijk met de rug tegen de muur.

De kans is volgens Elfrink hoe dan ook groot dat Tillman deze zomer vertrekt bij PSV.