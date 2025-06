AZ-talent Kees Smit spreekt zich na interesse van Ajax duidelijk uit over toekomstplannen

Kees Smit heeft in een interview met ESPN gesproken over zijn toekomstplannen. De middenvelder van AZ staat volgens transfermarktjournalist Mounir Boualin in de belangstelling van Ajax.

De aanvallend ingestelde middenvelder moet AZ een bedrag van meer dan vijftien miljoen euro opleveren. Bij dat bedrag willen de Alkmaarders pas om de tafel om een transfer te bespreken.

Ajax ziet daarom af van een deal, al is het geen uitgemaakte zaak dat Smit komend seizoen nog in het AFAS Stadion te bewonderen is. Volgens Boualin zijn meer clubs uit binnen- en buitenland geïnteresseerd in zijn diensten.

Toch denkt Smit naar eigen zeggen niet aan een transfer. De in Heiloo geboren middenvelder focust zich op zijn toekomst in het AFAS Stadion. “Ik heb er niet over nagedacht om weg te gaan en daar is ook geen reden voor.”

Smit is momenteel met Oranje Onder 19 actief op het EK, waarin hij veel indruk maakt. De aanvallende middenvelder wist in alle groepsduels van Oranje Onder 19 te scoren.

Smit wist in de loop van vorig seizoen een basisplaats af te dwingen in het elftal van Maarten Martens. Het in Heiloo geboren talent scoorde na 18 optredens nog niet in de Eredivisie, maar vond wel al het net in de Europa League.

Waarom het bij Oranje wel lukt om te scoren? “Ik sta hier hoger op het veld. Bij AZ speelde ik veel als nummer 8, hier als nummer 10, en het is dan ook wel extra lekker als alle ballen erin vliegen”, aldus Smit.