‘Niet geringe hoeveelheid vuurwerk’ tegen Ajax levert Feyenoord boete op

Woensdag, 12 april 2023 om 11:56 • Laatste update: 11:58

Feyenoord heeft van de KNVB een boete opgelegd gekregen voor het afsteken van vuurwerk voorafgaand aan de competitiewedstrijd tegen Ajax. De Rotterdammers moeten 7.500 euro betalen. Over het vuurwerk en de ongeregeldheden tijdens de bekerwedstrijd met de Amsterdammers moet nog een uitspraak worden gedaan. Bij dat duel werd onder meer Davy Klaassen geraakt op het hoofd met een voorwerp uit het publiek.

Het competitietreffen tussen Feyenoord en Ajax werd afgelopen januari vooral gekenmerkt door de hoge netten en het daaropvolgende camerastandpunt. Vanwege de veiligheidsmaatregelen voelde ESPN zich genoodzaakt vanuit de nok van het stadion te filmen, wat de kijkers thuis een doorn in het oog was. Voorafgaand aan het duel stak de fanatieke aanhang van Feyenoord vuurwerk af, waar de club nu dus voor is beboet.

De voetbalbond spreekt van 'het afsteken van een niet geringe hoeveelheid vuurwerk'. Achter een van de doelen werden onder meer witte en groene rookpotten afgestoken. Ook was er bengaals vuur te zien. Het duel eindigde uiteindelijk in een 1-1 gelijkspel. Nadat Igor Paixão Feyenoord op voorsprong had geschoten in de eerste helft, zorgde Klaassen na rust voor de gelijkmaker.

De uitspraak van de aanklager is een voorschot op wat nog komen gaat voor Feyenoord, daar de bekerontmoeting tussen beide clubs vorige week ontaardde in een inktzwarte avond. Nadat eerst het duel al kort moest worden stilgelegd vanwege vuurwerk, kreeg na een uur spelen Klaassen een voorwerp op zijn hoofd, hetgeen resulteerde in een hoofdwond en het langdurig stilleggen van de wedstrijd. Een uitspraak over die gebeurtenissen volgt later.