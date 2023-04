Mislintat heeft direct duidelijke boodschap voor Bosz: ‘Heitinga staat op één’

Dinsdag, 11 april 2023 om 16:37 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:36

Sven Mislintat windt er na zijn aanstelling als technisch directeur bij Ajax geen doekjes om. John Heitinga staat wat de Duitser betreft op nummer één. Er gingen geruchten over een hernieuwde samenwerking van Mislintat met Peter Bosz bij Ajax, maar dat lijkt voorlopig op niets gebaseerd. Het tweetal werkte in het verleden kortstondig samen bij Borussia Dortmund.

"Een plus een is niet altijd twee", zegt Mislintat in gesprek met de NOS. "Peter en ik hebben kort samengewerkt in Dortmund, maar toen ben ik ook al snel naar Arsenal gegaan. En dat ik hem gepolst heb om trainer te worden bij Stuttgart heeft niets met Ajax te maken. John is nu de trainer, hij staat op één." De nieuwe 'td' sluit niet uit dat Heitinga ook volgend seizoen voor de groep staat bij Ajax. "Natuurlijk is die mogelijkheid er. Hij is de trainer en doet het heel erg goed. Vandaag heb ik mijn eerste gesprek met hem."

It is good for Ajax that we have been able to fill this important position with an internationally experienced football director. I am convinced that he will make an important contribution to new successes of Ajax. I wish you the best of luck, Sven! ?? pic.twitter.com/d1p1OC6kbd — Edwin van der Sar (@vdsar1970) April 11, 2023

Mislintat kijkt uit naar de samenwerking met Klaas-Jan Huntelaar, die tot voor kort met de inmiddels vertrokken Gerry Hamsra het technische beleid uitstippelde. "Assistent is te bescheiden voor iemand met zijn staat van dienst. Ik hoop dat we goed kunnen samenwerken. Behalve als Schalke tegen Dortmund speelt, want dan zal er zeker wel wat 'trashtalk' zijn." Mislintat trekt het breder en wil ook de andere medewerkers van Ajax leren kennen. "Het gaat om teamsprit: ik wil een teamspeler zijn met open communicatielijnen. Ik wil de club leren kennen, al is dat bij een club met meer dan 500 medewerkers niet eenvoudig."

"Het belangrijkste is dat we tweede worden en de beker winnen. En dan een goede transferzomer draaien, waarbij we hopelijk de betere spelers kunnen behouden. Ook dat wordt niet makkelijk, maar ik weet zeker dat er na de zomer een goede selectie zal staan", aldus de ambitieuze nieuwe eindverantwoordelijke van de Amsterdamse club.

Bosz

Bosz is nog altijd niet gebeld door Ajax, zo liet de 59-jarige oefenmeester weten bij Studio Voetbal. Er is bij de regerend landskampioen nog geen enkele duidelijkheid over wie er volgend seizoen de scepter gaat zwaaien. Bosz deed begin april in Rondo al een praktisch open sollicitatie, toen hij zei te willen praten als Ajax zich bij hem zou melden. Een week later herhaalt hij deze woorden.

De momenteel clubloze Bosz liet bij Rondo weten open te staan voor het hoofdtrainerschap bij Ajax. Indien de Amsterdammers hem zouden bellen, zou hij ‘ja’ zeggen. Aan tafel bij Studio Voetbal laat hij echter weten dat hij nog niet gebeld is door de Amsterdamse clubleiding. “Nee”, zegt Bosz. “Maar als Ajax belt, dan zou ik wel gaan praten.”