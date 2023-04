Ajacied wekt woede-uitbarsting op bij Van Basten: ‘Hoe, in godsnaam?’

Maandag, 10 april 2023 om 21:25 • Mart van Mourik

Marco van Basten is niet te spreken over de handelwijze van Ajax rond Brian Brobbey. Te gast in het programma Rondo van Ziggo Sport toont de analyticus zich woest over het vermeende gebrek aan discipline en arbeidsethos bij de 21-jarige spits, terwijl hij voor een bedrag van circa achttien miljoen euro is teruggekocht van RB Leipzig. Wanbeleid van Ajax, vindt Van Basten.

Aanleiding voor de woede-uitbarsting van Van Basten is de persconferentie van trainer John Heitinga, die afgelopen zondag aan meerdere journalisten moest uitleggen waarom Brobbey, die nog niet fit genoeg is, niet in actie kwam in het gewonnen duel met Fortuna Sittard (4-0). “In het proces van fit worden is het ook belangrijk dat de speler afspraken maakt met zichzelf. Je moet discipline hebben, en dat heeft hij. Maar hij heeft ook hulp nodig”, zei Heitinga. Met name de laatste woorden leidden tot frustratie bij Van Basten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Hoe is het in godsnaam mogelijk dat Ajax dit al tien jaar weet en toch achttien miljoen euro voor hem betaalt?”, begint de analist op verbijsterde toon. “Terwijl hij zelf weg is gegaan omdat hij niet wilde bijtekenen. Hoe kan het dat je nog steeds de discussie moet voeren over zijn discipline? Als club ben je toch niet goed bij je hoofd? Het is echt ongelooflijk. Een bedrag van achttien miljoen, terwijl je weet wat zijn beperkingen zijn. Ik snap niet dat je zo’n gozer terughaalt, terwijl hij bewust niet bij had getekend.”

“Hoe kun je mij nou wijsmaken dat deze jongen, die zo fit als ‘wat’ is, geen arbeid kan leveren?”, vervolgt Van Basten. “Hij traint elke dag! Dat kan toch helemaal niet. Hij is 21 jaar, dus dan moet je het gras opvreten. Die jongen speelt al vanaf zijn achtste bij Ajax. Wat hebben ze dan al die jaren gedaan bij de club. Dit kan toch niet? Hij kan dan wel sterk zijn, maar je moet het ook hebben over conditie en uithoudingsvermogen”, aldus de oud-spits.