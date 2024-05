Bergwijn schiet Ajax definitief Europa in met loepzuivere hattrick tegen Almere

Ajax heeft zondag definitief beslag gelegd op de belangrijke vijfde plaats in de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen in eigen huis met 3-0 van Almere City FC. Dat was volledig te danken aan Steven Bergwijn, die in de eerste helft in een tijdsbestek van negen minuten een loepzuivere hattrick maakte. Het mooiste doelpunt van Bergwijn was de laatste daarvan: een solo door de as van het veld langs meerdere tegenstanders.

Bergwijn moest de wedstrijd tegen FC Volendam (1-4 winst) missen vanwege een schorsing en keerde zondag terug in de basisopstelling van Ajax. De Amsterdammers begonnen moeizaam aan de wedstrijd tegen Almere, maar na een klein half uur kwam Bergwijn volledig op stoom.

In de 29ste minuut zocht Bergwijn door het centrum van het veld de combinatie met Brian Brobbey. De spits legde de bal karakteristiek met de rug naar het doel klaar voor Bergwijn, die venijnig uithaalde met de buitenkant van de wreef: 1-0.

Vijf minuten later stond Bergwijn precies op de goede plek bij een afgeslagen hoekschop van Jordan Henderson. De linkeraanvaller twijfelde geen moment en nam de bal ineens uit de lucht. Die vloog hard en laag binnen: 2-0.

De derde goal van Bergwijn, in de 38ste minuut, was nog mooier. De voormalig PSV'er dribbelde vanaf ongeveer de middenlijn knap langs minstens drie tegenstanders. Eenmaal in de zestien schoof hij de bal via de linkerbenedenhoek achter Nordin Bakker: 3-0.

Steven Bergwijn toont zijn klasse: een hattrick in één helft! ??#ajaalm — ESPN NL (@ESPNnl) May 12, 2024

Ajax had helemaal niets te duchten van Almere, dat zich al in een eerder stadium veilig had gespeeld in de Eredivisie. Voor rust deden de Flevolanders niet eens een doelpoging. Almere raakte Yoann Cathline in de eerste helft kwijt door een hamstringblessure.

Steven Berghuis maakte direct na rust zijn opwachting in plaats van Sivert Mannsverk. Chuba Akpom verschoof daardoor bij Ajax van de rechtsbuitenpositie naar een plek op nummer 10.

Almere kwam in de tweede helft een stuk beter voor de dag en werd direct dreigend. Kornelius Hansen legde de bal in de 52ste minuut panklaar voor Pascu, die binnentikte. De treffer ging echter niet door, omdat Hansen zeer nipt buitenspel bleek te hebben gestaan.

Ajax spande zich in de tweede helft niet bovenmatig meer in en bleef zich beperken tot verdedigen. De Amsterdammers hadden al sinds 25 november niet meer de nul gehouden in de Eredivisie, maar slaagden daar tegen Almere zonder al te grote problemen in.

In de slotfase kwam er nog gevaar van Ajax. Vier minuten voor tijd bezorgde Berghuis met een handig balletje een grote kans aan invaller Branco van den Boomen, die rakelings voorlangs schoot.

Mede dankzij de resultaten op de andere velden is Ajax na 33 speelronden zeker van plek vijf. Die geeft recht op minimaal de tweede voorronde van de Europa League. Afhankelijk van de Europese resultaten van buitenlandse clubs in de eindfase van dit seizoen maakt Ajax zelfs kans op directe plaatsing voor de groepsfase van de Europa League.

