Sontje Hansen lijkt Feyenoord dwars te zitten, maar daar is dan Ueda

Feyenoord heeft zondag de volle buit gepakt bij NEC: 2-3. De nummer twee in de Eredivisie stond lange tijd tegenover tien spelers en dat bleek nog lastig zat te zijn. Sontje Hansen leek NEC in de slotfase als invaller een punt te bezorgen, maar kort voor het einde sloeg Feyenoord alsnog keihard toe.

Justin Bijlow verdedigde het doel van Feyenoord in Nijmegen. De verdediging werd gevormd door Lutsharel Geertruida, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Marcos Lopez. Gernot Trauner nam plaats op de bank. Op het middenveld verscheen Van den Belt aan de aftrap. Hij was de vervanger van Timber, die afgelopen weekend uitviel tijdens de 5-0 zege op PEC Zwolle. Ramiz Zerrouki en nummer 10 Calvin Stengs completeerden de middelste linie, waar de spoeling dun is voor Slot.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Voorin koos Slot voor Minteh op rechtsbuiten. Igor Paixão was het kind van de rekening en begon in Nijmegen op de bank. Luka Ivanusec startte op links en moest spits Ueda van bruikbare ballen voorzien. De Japanner was andermaal de vervanger van de nog niet geheel fitte Gimenez.

Feyenoord kreeg in de slotfase van de eerste helft grip op de wedstrijd in De Goffert. Dat resulteerde in de 44ste minuut in de openingstreffer, die werd gemaakt door Stengs. De spelmaker wist van buiten de zestien de rechterbenedenhoek te vinden. Een krappe voorsprong dus voor Feyenoord, dat sowieso als twee eindigt dit seizoen, halverwege in Nijmegen.

NEC kwam getergd uit de kleedkamer en kwam razendsnel op gelijke hoogte. Na een vlotte counter wist Kodai Sano Bijlow te passeren met een knal van buiten het strafschopgebied. Er was kort daarna tegenslag voor NEC: Bram Nuytinck kreeg een directe rode kaart vanwege een harde overtreding.

Feyenoord profiteerde al snel van het overtal. Minteh tikte van dichtbij raak na goed voorbereidend werk van Ueda. Het tiental van NEC gaf echter niet op en zag zich in de slotfase worden beloond voor de getoonde moed. Trainer Rogier Meijer bleek een gouden hand van wisselen te hebben.

Sontje Hansen kwam in minuut 78 binnen de lijnen en de aanvaller trok de stand slechts een minuut later gelijk. De voormalig Ajacied scoorde uit een snelle counter van de thuisclub, tot grote vreugde van de aanwezige supporters in De Goffert.

Drie minuten voor het einde ging het alsnog mis voor NEC. De ingevallen Alireza Jahanbakhsh gaf vanaf de achterlijn een voorzet op Ueda, die geheel vrij en bij de tweede paal binnentikte. Feyenoord verlaat Nijmegen dus alsnog met drie punten.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties