Inter plaatst Yukinari Sugawara op het verlanglijstje voor komende zomer

Yukinari Sugawara is zeer in trek, zo schrijft Florian Plettenberg, journalist van de Duitse tak van Sky Sports. De Japanse verdediger van AZ staat op het lijstje van heel veel Europese (top)ploegen.

De rechtsachter heeft een contract tot medio 2025, waardoor een verkoop in de zomer voor de hand ligt. Volgens Plettenberg moet hij zes miljoen euro kosten.

Heel veel teams hebben al bij AZ geïnformeerd naar zijn diensten. Everton, Wolfsburg, Brighton & Hove Albion en Inter hebben Sugawara op het verlanglijstje geplaatst.

Eerder maakte Sugawara in gesprek met het Algemeen Dagblad bekend dat hij sowieso een transfer naar het buitenland wilde maken. De Japanner zei dat Ajax en PSV hem niet hoeven bellen, omdat hij in Nederland alleen voor AZ wil spelen.

In datzelfde interview gaf de 23-jarige vleugelverdediger eveneens aan dat het zijn droom is om in de Premier League te spelen. Ook zei hij dat Italië hem een mooie competitie lijkt.

Veel van zijn voormalig ploeggenoten maakten in de voorbijgaande jaren een overstap naar de Serie A. Tijjani Reijnders vertrok naar AC Milan, terwijl Sam Beukema en Jesper Karlsson nu bij Bologna spelen.

Mocht Sugawara komende zomer vertrekken bij AZ, dan komt er een einde aan een dienstverband van vier jaar. De Japanner kwam in 2020 over van Nagoya Crampus.



