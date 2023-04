Maduro kijkt zijn ogen uit: ‘Hij is in potentie de beste die Ajax daar heeft’

Zondag, 9 april 2023 om 19:39 • Tom Rofekamp

Hedwiges Maduro zou het wel aandurven om Jorrel Hato een basisplek te geven bij Ajax. De analist vond de zeventienjarige verdediger zondag het sterkst voor de dag komen van iedereen die op het veld stond in de tweede helft tegen Fortuna Sittard (4-0 winst). In potentie vindt Maduro Hato zelfs de beste back die Ajax heeft – met name in vergelijking met Jorge Sánchez, die zondag een dubbelzinnige indruk achterliet op de analist.

Hato mocht bij rust invallen op de linksbackpositie, waarbij Youri Baas in de kleedkamer achterbleef. Owen Wijndal, die Ajax afgelopen zomer nog tien miljoen euro kostte, kwam helemaal niet binnen de lijnen. Kijkende naar Hato's spel vindt Maduro dat niet gek. "Ik vond Hato het sterkst van iedereen spelen in de tweede helft. Bijna foutloos, moet ik zeggen", zo oordeelt hij.

Maduro acht Hato dan ook best rijp voor een basisplaats. Daar hangt volgens de analist wel een grote 'mits' aan vast. "Aan de bal was Hato goed en maakte hij de juiste keuzes. Hij is natuurlijk wel jong. Dat maakt in principe niet uit, maar als je heel veel jonkies hebt maakt het wel weer uit, dus er moet een goede balans zijn met meer ervaren spelers. Maar in potentie is Hato verreweg de beste speler op de backposities. Als Timber en Álvarez naast hem staan is er geen probleem", aldus Maduro.

Over Sánchez vindt Maduro het moeilijker te oordelen. "Je ziet hem af en toe een bal over de zijlijn heen tikken, maar ook mooie acties maken. Dat is het mooie van Sánchez: je weet niet wat hij kan doen en gaat doen. Maar dat zijn niveau omhoog moet, dat is duidelijk." Maduro weet dan ook niet hoeveel rek er nog in de Mexicaan zit. "Ik weet het niet. Je ziet wel dat hij het ziet, maar dat hij het niet uit kan voeren. Ik twijfel of hij dat kan. Hij heeft te vaak zijn momentjes."