Van Basten haalt verwoestend uit naar Ajax en schuift ‘goede coach’ naar voren

Maandag, 3 april 2023 om 21:42 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:53

Marco van Basten stoort zich aan de beleidsvoering bij Ajax, zo maakt hij maandagavond duidelijk in het praatprogramma Rondo. De analyticus zit aan tafel naast Peter Bosz, die door de oud-spits gezien wordt als een geschikte coach voor Ajax komend seizoen. Van Basten begrijpt niet dat Ajax niet onmiddellijk schakelt en Bosz aanstelt: “Ik begrijp Ajax echt niet.”

Bosz schuift maandag aan als gast om onder meer uitleg te geven over zijn keuze om niet in zee te gaan met FC Twente. Hoewel hij de afgelopen weken regelmatig gelinkt werd aan de Tukkers en op gesprek is gegaan, heeft de coach besloten om te wachten op meerdere aanbiedingen. Bosz geeft tevens aan dat hij ook zeker op gesprek bij Ajax zou gaan mochten de Amsterdammers bellen. Het feit dat Bosz openstaat voor contact met Ajax frustreert Van Basten.

“Ik begrijp Ajax niet”, zo begin de analyticus zijn tirade. “Er is een trainer die beschikbaar is en dan heb je een kans. Dan moet je die toch pakken? Met beide handen! Ik begrijp er niks van! Ik denk dan bij mezelf van: wat gebeurt er nu bij Ajax? Het gaat zó slecht, maar ze nemen geen enkele beslissing. Ze doen al anderhalf jaar niks. Waar is het bestuur? Het lijkt de politiek wel, want ze lullen alleen maar en er gebeurt niks.”

“Als je als Ajax de mogelijkheid krijgt om een internationaal ervaren trainer op te pikken, dan is het toch appeltje eitje?”, vervolgt Van Basten, die vreest dat Ajax te lang wacht en Bosz naar de concurrentie laat gaan. “Dat risico loopt Ajax trouwens ook nog. Dat er niks gebeurt, dat Slot vertrekt en dat Feyenoord dan Bosz gaat halen. Er wordt helemaal niks gedaan. Wie neemt daar nou een beslissing, joh? Ik vind het echt onbegrijpelijk”, besluit hij.