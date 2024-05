Ajax-speler spreekt zich uit: Sven Mislintat kwam keiharde belofte niet na

Silvano Vos komt vrijdag met een opvallende onthulling in de podcast Kale & Kokkie. Volgens de middenvelder van Ajax beloofde toenmalig technisch directeur Sven Mislintat hem vorig jaar dat er geen nieuwe aanwinsten voor het middenveld zouden komen. Desondanks haalde Mislintat korte tijd later doodleuk Sivert Mannsverk naar Amsterdam.

"Er werd door Mislintat in een gesprek wel gewoon gezegd dat er geen middenvelder zou komen", brengt Vos in herinnering in gesprek met de twee fanatieke Ajax-supporters. "Maar uiteindelijk werd er nog één middenvelder gehaald. Dus dat eigenlijk."

"Hij (Mislintat, red.) zei dat er geen middenvelder meer zou komen, maar uiteindelijk kwam die er toch. Dat was wel schrikken, natuurlijk. Maar ook al komen er vijf middenvelders, ik moet laten zien dat ik er sta. Ik moet bovendrijven", aldus de strijdvaardige Vos.

"We kunnen wel in bed gaan huilen dat er nog een middenvelder komt, maar uiteindelijk is het aan mij", benadrukt Vos, die dolgraag wil slagen bij Ajax. "In het begin moest ik wel bij Jong Ajax spelen. En toen mocht ik tegen Olympique Marselle spelen." De middenvelder kreeg in blessuretijd van het spectaculaire Europa League-duel (3-3) in september overigens een rode kaart.

"Dat was mijn eerste wedstrijd in het eerste. En daarna heb ik nog drie of vier keer in de basis gestaan", aldus Vos, die inmiddels zeventien wedstrijden in Ajax 1 achter zijn naam heeft staan. De negentienjarige middenvelder viel onlangs nog in tijdens de met 1-4 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Volendam.

Met de interesse in Mannsverk zette Ajax vorig jaar augustus kwaad bloed bij Nathan van Kooperen, de zaakwaarnemer van Vos. Door de belangstelling, en vervolgens de komst van de Noorse middenvelder, had Vos in de ogen van zijn belangenbehartiger weinig uitzicht op speeltijd bij Ajax.

Van Kooperen ventileerde vervolgens zijn mening via X. “Ajax opleidingsclub -> koopclub", begeleid door een groen vinkje. De zaakwaarnemer poseerde enkele maanden later met Jordan Henderson op een presentatiefoto. Van Kooperen was toen de gebeten hond op met name sociale media. "Zal Vos leuk vinden! Heb je je zakcentje weer ontvangen van je koopcluppie? Ongelooflijke hypocriet!"

Van Kooperen verklaarde in december in gesprek met Het Parool zijn eerdere frustraties. Het emotionele bericht kwam volgens hem niet uit de lucht vallen. “Wij begeleiden Vos, die uit de eigen jeugd komt. Die ochtend kwam het bericht dat voor zijn positie een nieuwe buitenlandse speler was gekocht, Sivert Mannsverk.”

Van Kooperen had met toenmalig directeur voetbalzaken Mislintat afspraken gemaakt over de positie van Vos. “Je handelt weleens uit emotie”, doelde de zaakwaarnemer van Vos op zijn bericht op X. “Met Sven Mislintat hadden we de afspraak dat er een plan was met Silvano en dat op zijn plek geen nieuwe spelers van buiten zouden komen. We waren onaangenaam verrast dat dit toch gebeurde.”

