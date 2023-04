V/d Vaart wil ontslagronde bij Ajax en heeft boodschap aan ‘alle Feyenoorders’

Maandag, 3 april 2023 om 00:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:20

Rafael van der Vaart hield het hele seizoen vol dat Ajax kampioen zou worden, maar gooit de handdoek zondagavond in de ring. De oud-middenvelder zegt in NOS Studio Voetbal zich te schamen voor de prestaties van zijn jeugdliefde en richt een boodschap aan de aartsrivaal. "Ik wil alle Rotterdammers en alle Feyenoorders feliciteren met de titel."

"Ik spreek namens mezelf, want ik kan niet namens alle Ajax-fans spreken, want die zullen het niet met me eens zijn", zegt Van der Vaart. Feyenoord liep zondag via winst tegen Sparta Rotterdam (1-3) verder uit op Ajax en staat nu acht punten los in de Eredivisie. "Met zes punten blijft het altijd een beetje gevaarlijk, maar nu is het beslist. Feyenoord is zonder twijfel de terechte kampioen. Het beste team wordt kampioen en dat zijn ze al het hele seizoen. De spelers blijven erin geloven en gaan altijd voor de winst."

"Het is echt het kampioenschap van Arne Slot. Als je de spelers van Feyenoord individueel naast die van Ajax of PSV legt, dan zou je er misschien maar twee willen omruilen", vindt Van der Vaart. De 109-voudig international heeft met afschuw naar het spel van zijn geliefde Ajax gekeken tegen Go Ahead Eagles (0-0). "Ajax verdient het kampioenschap absoluut niet, zelfs als ze het nog via een wonder zouden behalen. Wat ik vandaag van hen heb gezien, was echt verschrikkelijk."

"Het is echt heel treurig, hoor. Iedereen die bij Ajax werkt zou ontslag moeten nemen. Ik schaam me echt voor het voetbal dat ik zie. Ik zie bij Ajax een tempo... Ik denk dat ik met Ibi (Afellay, red.) nog mee zou kunnen." Met name het opbouwspel van Ajax kan Van der Vaart niet bekoren. "Ze klagen dat de tegenstander compact speelt, maar ze laten zoveel momenten voorbijgaan om de bal te geven... Vroeger werd je bij Ajax opgeleid om één, twee keer te raken. Moet je eens opletten hoe het nu bij Ajax gaat... Je zou ze bijna moeten verplichten tot één, twee keer raken, zoals op trainingen vaak gebeurt. Ze lopen allemaal maar met de bal. Ik denk dat het ook komt door een tekort aan kwaliteit. Daar ben ik wel van geschrokken. Als Edson Álvarez je beste speler is, dan heb je als Ajax een probleem."