‘Feyenoord wil opleving belonen en denkt aan definitieve overname’

Vrijdag, 31 maart 2023 om 07:58 • Mart Oude Nijeweeme

Feyenoord denkt eraan om Oussama Idrissi definitief over te nemen van Sevilla, meldt 1908. De buitenspeler wordt momenteel voor een seizoen gehuurd, maar maakt dusdanig veel indruk op de clubleiding dat voor hem een langer verblijf in De Kuip in het verschiet ligt. Feyenoord heeft geen optie tot koop op Idrissi, maar dat weerhoudt de club er niet van om alsnog voor een permanente deal te gaan.

Idrissi werd afgelopen zomer herenigd met trainer Arne Slot. De twee werkten eerder samen bij AZ en die samenwerking beviel dusdanig goed dat de Rotterdammers besloten de flankspeler voor een jaar te huren van Sevilla. Idrissi had tevens de mogelijkheid om in Spanje te blijven, maar gaf de voorkeur aan een terugkeer bij zijn jeugdclub. De Marokkaanse aanvaller speelde tussen 2011 en 2015 al in de jeugd bij Feyenoord.

Na een moeizame start van het seizoen heeft Idrissi zijn plek in het elftal van Slot inmiddels helemaal gevonden. Inmiddels staat de teller op twintig Eredivisie-optredens, waarvan tien als basisspeler. Daarin wist Idrissi twee keer te scoren en fungeerde hij vier keer als aangever. In de Europa League was hij tot dusver drie keer trefzeker in vijf wedstrijden. Idrissi keerde mede terug bij Feyenoord om aanspraak te maken op een WK-selectie met Marokko, maar zover kwam het niet.

Idrissi werd naar Feyenoord gehaald als gedroomde opvolger van Luis Sinisterra, die afgelopen zomer voor vele miljoenen werd verkocht aan Leeds United. De Marokkaanse buitenspeler lag van oktober tot en met december echter in de lappenmand, waardoor hij na de jaarwisseling pas echt van waarde kon zijn voor de huidige koploper van de Eredivisie. Sinds begin februari is hij niet meer weg te denken uit de basis bij de Rotterdammers, waar hij voor de tweede keer in zijn loopbaan kampioen hoopt te worden.