Ajax schakelt door naar vijftigjarige Duitser na pijnlijke afzegging Julian Ward

Vrijdag, 31 maart 2023 om 06:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:21

Julian Ward wordt niet de nieuwe technisch directeur van Ajax, zo schrijft De Telegraaf. Een gebrek aan daadkracht heeft de Engelsman uiteindelijk doen besluiten om het avontuur bij de landskampioen niet aan te gaan. Algemeen directeur Edwin van der Sar is enkele dagen geleden op de hoogte gesteld van het feit dat Ward geen trek heeft in de klus. De Duitser Sven Mislintat is nu de nieuwe gedroomde opvolger van Marc Overmars.

Lange tijd leek Ward de gedroomde opvolger van de vorig jaar februari vertrokken Overmars. De 41-jarige Engelsman boekte jarenlang successen bij Liverpool en wordt geroemd om zijn internationale netwerk. De onderhandelingen tussen Ajax en Ward bevonden zich twee weken geleden al in de afrondende fase, maar toch is het beide partijen niet gelukt om tot een akkoord te komen. Volgens De Telegraaf ligt een gebrek aan daadkracht ten grondslag aan het klappen van de deal.

Het dagblad noemt de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur de 'td-soap van het seizoen 2022/23'. "Om als buitenlander één van de belangrijkste rollen bij de regerend landskampioen te gaan bekleden, moet er een duidelijke visie en een aanbod zijn dat past bij een club die in de Champions League wil spelen", zijn de geluiden die De Telegraaf heeft opgevangen uit de omgeving van Ward. De technische man was bij Liverpool onder meer verantwoordelijk voor de transfers van Fabinho, Darwin Núñez, Diogo Jota, Luis Díaz en Cody Gakpo.

Niet minder verrassend is de naam van de nieuwe kandidaat. Ajax hoopt door de afzegging van Ward in zee te gaan met Mislintat. De vijftigjarige Duitser heeft een verleden als scout en sportief directeur. In Duitsland kreeg hij de bijnaam Diamantenauge vanwege zijn vermogen om spelers te spotten. Van 2006 tot 2017 was hij werkzaam als hoofdscout bij Dortmund, waar hij onder meer Robert Lewandowski en Pierre-Emerick Aubameyang aantrok. Later vervulde hij diezelfde functie bij Arsenal, tussen 2017 en 2019.

Het vertrek bij Dortmund zorgde in 2017 voor behoorlijk wat opschudding in Duitsland. Mislintat lag in conflict met toenmalig trainer Thomas Tuchel over het contracteren van Óliver Torres van Atlético Madrid. Hij besloot daarop zijn heil buiten het Westfalenstadion te zoeken en ging aan de slag bij Arsenal. Bij the Gunners contracteerde hij acht spelers, waarvan er slechts twee met kleine winsten werden verkocht. Hetgeen resulteerde in een verlies van ruim honderd miljoen euro. Het grootste verlies maakte hij op Aubameyang, die voor ruim zestig miljoen kwam en transfervrij naar Barcelona vertrok.