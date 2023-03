‘Aankoop van het seizoen’ Martínez scoort hoogste cijfer in tussenrapport

Donderdag, 30 maart 2023 om 11:15 • Wessel Antes • Laatste update: 12:19

Lisandro Martínez kan opnieuw rekenen op complimenten in de Engelse media. De Manchester Evening News komt donderdagochtend met een tussenrapport voor de spelers van Manchester United, omdat de laatste fase van het seizoen aanbreekt. De 25-jarige Argentijn wordt bestempeld als ‘een van de aankopen van het seizoen’ en krijgt een 9 voor zijn prestaties op Old Trafford. Martínez deelt de eer met Casemiro, Raphaël Varane en Marcus Rashford, die eveneens een 9 krijgen voor hun seizoen tot dusver. Wout Weghorst komt er slecht vanaf met een 4.

Erik ten Hag is bezig aan een uitstekend debuutseizoen als manager van United. The Red Devils wisten begin februari de eerste prijs in zes jaar binnen te slepen door Newcastle United in de finale van de EFL Cup met 2-0 te verslaan. In de Premier League is de derde plaats momenteel een feit, terwijl United ook nog actief is in de FA Cup en Europa League. Dat succes heeft deels te maken met Martínez, zo stelt de Manchester Evening News.

“Hij is een van de aankopen van het seizoen”, schrijft journalist Samuel Luckhurst. “Martínez keek nauwelijks om na het Brentford-debacle en zijn lengte is nooit meer een onderwerp van gesprek. Met zijn fenomenale passing is hij bijna net zo’n groot aanvallend wapen als hij verdedigend is.” Rotterdammer Tyrell Malacia krijgt een 6 voor zijn eerste acht maanden in het shirt van United. “Hij heeft er moeite mee om het niveau dat hij had in augustus en september te evenaren en is inmiddels slechts een back-up voor Luke Shaw. Malacia heeft nog wat werk te verrichten.”

Antony, die afgelopen zomer voor 95 miljoen euro overkwam van Ajax, krijgt net als Malacia een 6. “Hij heeft een aantal goede en belangrijke doelpunten gemaakt, maar heeft ook een aantal flauwe wedstrijden gespeeld. Net als Malacia kan hij zich nog verbeteren.” Weghorst deelt met Harry Maguire, Anthony Elanga en Anthony Martial de twijfelachtige eer van de laagste beoordelingen in het tussenrapport. “Hij slaagt er niet in om zijn essentiële rol te vervullen: het maken van doelpunten. In plaats daarvan moet Ten Hag hem nu verder van het doel opstellen om alsnog enige vorm van betekenis te hebben.” Ten Hag zelf krijgt overigens geen beoordeling in het artikel.