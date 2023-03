L'Équipe sloopt 'rampzalig' Oranje en deelt vier keer een 2 uit

Zaterdag, 25 maart 2023 om 08:14 • Wessel Antes • Laatste update: 08:44

De Franse media zijn niet onder de indruk van het Nederlands elftal na de 4-0 nederlaag in Parijs. Sportkrant L'Équipe laat geen spaan heel van het elftal van bondscoach Ronald Koeman, die zelf ook een 2 krijgt toegedeeld. Lutsharel Geertruida, Jurriën Timber en Memphis Depay moeten het eveneens doen met dat cijfer. Nathan Aké krijgt de hoogste beoordeling aan de kant van Oranje met een 4. Ajacied Kenneth Taylor, die al na 32 minuten werd gewisseld, krijgt pijnlijk genoeg niet eens een cijfer.

L'Équipe oordeelt dat Frankrijk onder leiding van aanvoerder Kylian Mbappé veel te sterk was voor Oranje. “Ze hebben de tegenstander verpletterd. Frankrijk speelde met veel plezier tegen een verzwakt en bij vlagen rampzalig Nederland.” De sterspeler van Paris Saint-Germain, die in het Stade de France tweemaal trefzeker was, wordt dan ook beloond met een 9. Antoine Griezmann, die al na twee minuten de openingstreffer maakte voor les Bleus, krijgt een 8.

De beoordelingen van de Nederlandse internationals zijn moordend. Enkel Aké kan rekenen op een lichte onvoldoende, terwijl het gros van de spelers het moet doen met een 3. Debutant Geertruida, die door Rafael van der Vaart nog als lichtpuntje werd genoemd, behoort opvallend genoeg tot het viertal dat een 2 krijgt voor hun optreden. Datzelfde cijfer krijgt hij van Foot Mercato, die de beoordeling onderbouwen met harde kritiek. “Hij maakte diverse fouten in het begin van de wedstrijd. In de tweede helft speelde hij als back iets beter, maar maakte hij opnieuw vele fouten. Een onopvallend optreden, smakeloos, zonder vitaliteit.”

Le Parisien licht vooral de prestatie van de Fransen uit, waarbij Griezmann en Mbappé nogmaals naar voren worden geschoven als uitblinkers. “Het is overduidelijk dat Frankrijk Nederland heeft gedomineerd. Ze werden gedragen door het duo Mbappé-Griezmann.” Ook RMC Sport richt zich op de prestaties van Mbappé. “Bij de vierde treffer kreeg hij de Hollandse defensie letterlijk op de knieën.” Frankrijk speelt maandagavond nog tegen Ierland, terwijl voor Nederland een thuisduel met Gibraltar wacht. De voetbaldwerg ging vrijdagavond slechts met 0-3 ten onder tegen Griekenland, waardoor Oranje momenteel hekkensluiter is in Groep B.