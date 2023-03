De slechtste man bij Oranje krijgt een 3 na wanvertoning tegen Frankrijk

Vrijdag, 24 maart 2023 om 22:43 • Laatste update: 23:47

De EK-kwalificatiereeks voor Oranje kon niet slechter beginnen. De uitwedstrijd bij Frankrijk ging na een dramatische eerste helft met 4-0 verloren door het elftal van bondscoach Ronald Koeman, die al na dertig minuten ingreep en Kenneth Taylor wisselde. De Ajacied krijgt dan ook veruit het laagste punt van alle internationals.

Spelersrapport Oranje tegen Frankrijk

SPELER CIJFER Jasper Cillessen 5 Jurriën Timber 5 Lutsharel Geertruida 6,5 Virgil van Dijk 5,5 Nathan Aké 6 Marten de Roon 4,5 Georginio Wijnaldum 6 Kenneth Taylor 3 Steven Berghuis 5 Memphis Depay 4 Xavi Simons 5,5 Wout Weghorst 6 Daley Blind - Donyell Malen - Davy Klaassen - Tyrell Malacia -

De beoordelingen van de spelers van Oranje

Jasper Cillessen: 5

Het was een van de belangrijkste speerpunten van Koeman: de keeperskwestie rustig oplossen. Of Cillessen dat in Saint-Denis gedaan heeft, is nog maar de vraag. De goalie uit Groesbeek ging niet vrijuit bij de 2-0 van Dayot Upamecano en hoewel de overige tegengoals hem niet aan te rekenen zijn, staan de cijfers toch ietwat pijnlijk. Vier tegengoals leveren Cillessen geen plusje op zijn rapport op.

Jurriën Timber: 5

Timber wilde heel graag vooruit en vergat daardoor af en toe dat het met ruimte in de rug lastig verdedigen is tegen Kylian Mbappé. Die kon daardoor meermaals ontsnappen over links en de derde goal van de Fransen kwam tot stand toen Timber nog op de vijandelijke helft stond. De defensie van Oranje zag er na rust wel een stuk degelijker uit, al had dat ook te maken met minder inzet aan Franse zijde.

Lutsharel Geertruida: 6,5

De verdediger van Feyenoord werd meteen voor de leeuwen gegooid, want tijdens zijn debuut moest hij onder meer Mbappé zien af te stoppen. Dat dat niet altijd kan, werd duidelijk bij de 3-0 van de aanvaller van Paris Saint-Germain. Geertruida was hem kwijt en werd op de tegengoal aangekeken door Memphis, maar helemaal terecht was dat niet. Geertruida speelde, op dat ene moment na, een goede wedstrijd als debutant en het was extra zuur dat juist hij geblesseerd van het veld moest.

Virgil van Dijk: 5,5

De defensie van het Nederlands elftal had het in de eerste 45 minuten zeer lastig en ook Van Dijk kreeg de organisatie maar niet op orde. Samen met de bondscoach werd het in de rust echter een stuk beter neergezet en dus werden de Franse aanvallers, die ook niet echt hun best meer deden, grotendeels onder controle gehouden in de tweede helft. Ondanks die vierde tegengoal van Mbappé krijgt Van Dijk een hele, hele krappe voldoende.

Nathan Aké: 6

Frankrijk had weinig kansen nodig om aan doelpunten te komen, maar zonder Aké waren les Bleus nog effectiever geweest. De stopper van Manchester City voorkwam immers een zeker doelpunt van Kingsley Coman door net op tijd zijn been uit te steken. Coman was sowieso de minst actieve aanvaller van de Fransen en dat had alles te maken met het degelijke optreden van Aké. Hij verdient als een van de weinigen een voldoende.

Marten de Roon: 4,5

In de eerste helft waren het aantal foute passes van De Roon niet op een hand te tellen. De Golfbreker, waarvan toch vooral degelijkheid wordt verwacht, bracht niet wat hij moet brengen en stond met balverlies ook aan de basis van de 2-0 van de Fransen. Dat De Roon zeventig minuten mocht blijven staan en Taylor er na een half uur al vanaf moest, was eigenlijk niet helemaal eerlijk.

Georginio Wijnaldum: 6

Oranje moest het maandenlang noodgedwongen en ook niet noodgedwongen zonder Wijnaldum stellen. Dat de vice-captain weer terug is, hebben we tegen Frankrijk kunnen zien. Het was weliswaar een moeilijke wedstrijd om je als Nederlandse speler te onderscheiden, maar Wijnaldum was betrokken bij de meeste gevaarlijke momenten die Oranje bij elkaar speelde en wist Memphis zo nu en dan als vanouds te vinden.

Kenneth Taylor: 3

Na dertig minuten voetballen had Koeman genoeg gezien van Taylor. De middenvelder van Ajax veroorzaakte in het eerste half uur de 1-0 van de Fransen door balverlies te lijden én het duel met Antoine Griezmann te slap aan te gaan, waarna in het vervolg van de wedstrijd zelfs de simpelste passes mislukten. Taylor zakte compleet door het ijs in het Stade de France en moest uit zijn lijden verlost worden.

Steven Berghuis: 5

De Ajacied werd niet vaak gevonden aan de rechterkant, maar als het dan lukte, deed Berghuis zijn uiterste best om nog wat van de aanval te maken. Toch leek het telkens alsof de spelmaker uit Apeldoorn net iets te veel tijd nodig had. Na de rust kwam Berghuis ook nog eens veel minder aan de bal en het was dan ook logisch dat Koeman met nog twintig minuten op de klok besloot om Donyell Malen te brengen.

Memphis Depay: 4

De aanvalsleider van Oranje werd een aantal keer in stelling gebracht, maar evenzovaak leidde de aanval tot niets. Dat had vaak te maken met de foute beslissingen van Memphis. Het gebrek aan wedstrijdritme leek hem parten te spelen, al was het zo nu en dan ook schrijnend om te zien hoe weinig dreiging er van de aanvaller van Atlético Madrid uitging. Zijn gemiste strafschop in blessuretijd voelde iedereen aankomen.

Xavi Simons: 5,5

Simons maakte voor rust een 'veilige' indruk in de Franse voetbaltempel. Passes in de diepte die hij als speler van PSV sowieso had gegeven, werden nu ingehouden om de bal vervolgens breed te leggen. In de tweede helft gooide het toptalent de schroom meer van zich af, maar Koeman besloot om Simons er in minuut 68 vanaf te halen. De jonge spelmaker had wellicht nog wat meer tijd verdiend om zich te laten zien.

Wout Weghorst: 6

Na een half uur werd de spits van Manchester United al geroepen door Koeman om de zwaar teleurstellende Taylor te komen vervangen. Weghorst moest de beuk erin gooien en liet dat meteen zien door op eigen helft een Fransman overtuigend tegen het gras te werken. Dat stond eigenlijk symbool voor de wedstrijd van Weghorst, die zich al sleurend en trekkend in het zweet werkte en het vuurtje aan probeerde te wakkeren.

Ronald Koeman: 4

De bondscoach kreeg deze week een waslijst aan afmeldingen te verwerken, maar had daar anders mee om kunnen gaan in de aanloop naar het treffen met de Fransen. .Koeman besloot om Taylor op te stellen, de middenvelder van Ajax die al weken uit vorm is, en moest die fout al na een half uur rechtzetten. Marten de Roon, die misschien nog wel zwakker speelde dan Taylor, mocht wel blijven staan en ook Memphis maakte al ploeterend de negentig minuten vol.