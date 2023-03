Van Hanegem wil ‘gejammer’ van Berghuis nooit meer horen na Klassieker

Vrijdag, 24 maart 2023

De manier waarop Steven Berghuis afgelopen zondag tijdens de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord (2-3) de Amsterdamse doelpunten vierde, kan niet op goedkeuring rekenen van Willem van Hanegem. Dat laat hij weten in de Willem & Wessel Podcast van het Algemeen Dagblad. Het clubicoon van Feyenoord keek met stijgende verbazing naar het fanatieke geschreeuw van Berghuis.

De twee doelpunten van Ajax, waar Berghuis als aangever en als man van de 'voorassist' bij betrokken was, zorgden voor dolle vreugde bij de Apeldoorner. Van Hanegem begreep het niet. "Ik wist helemaal niet dat hij zo fanatiek was", meldt De Kromme cynisch tijdens de podcast van het AD. "Ik zie iemand in beeld komen, maar wat was dat voor gezicht? Hij had ook helemaal stijve benen, dat was ook zo gek. Je mag heus wel blij zijn, maar op die manier? Ja, dag. Ga dan nu niet meer lopen jammeren dat je weer voor de televisie komt met een verhaal."

Dat de analisten en voetbalkenners lovend waren over de wijze waarop Berghuis de 2-1 van Dusan Tadic inleidde, kon ook niet op goedkeuring rekenen van Van Hanegem. De lange bal over de verdediging van Feyenoord was volgens de voormalig middenvelder een 'normale breedtepass'. "Dat was wel heel erg triest. Je krijgt een bal breed en je legt hem er zo overheen. Er lag bijna veertig meter ruimte, dat is gewoon een bal die je er bijna blind overheen kan leggen."

De titel kan Feyenoord na de overwinning in de Johan Cruijff ArenA bijna niet meer ontgaan. De voorsprong op Ajax bedraagt zes punten, terwijl de Rotterdammers ook nog een veel eenvoudiger programma hebben. AZ en PSV staan acht punten achter en treffen in het restant van de competitie ook meer zware tegenstanders dan dat Feyenoord dat doet. Na de komende interlandperiode speelt Feyenoord een uitwedstrijd bij Sparta Rotterdam en krijgt het een week later RKC Waalwijk op bezoek in De Kuip. Dat zijn de nummers zes en negen van de Eredivisie.