Sebastian Szymanski moet training met Polen al na een half uur staken

Woensdag, 22 maart 2023 om 13:55 • Guy Habets

Sebastian Szymanski heeft de training van het Poolse nationale elftal van dinsdagmiddag niet af kunnen maken. Dat meldt TVP Sport. De middenvelder van Feyenoord stapte na een klein half uur al van het trainingsveld met een nog onbekende blessure en de medische staf van de Polen wil eerst onderzoeken wat er aan de hand is.

Szymanski stond er volgens het Poolse medium goed op bij bondscoach Fernando Santos en maakte een goede kans om tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Tsjechië van komende vrijdag in de basis te staan. Of dat nu nog steeds mogelijk is, is nog maar de vraag. Het is niet duidelijk wat eraan scheelt bij Szymanski, maar voorlopig wil de Poolse medische staf geen risico nemen. De aanvallende middenvelder zal eerst verder worden onderzocht.

Onlangs was Santos nog aanwezig bij een wedstrijd van Feyenoord, toen er in het kader van de Europa League in het stadion van Legia Warschau tegen Shakhtar Donetsk werd gespeeld (1-1). Santos wilde graag met eigen ogen zien hoe Szymanski presteerde, maar sprak na afloop van de wedstrijd niet met de speler. Toch zal Santos onder de indruk zijn van de cijfers van de aanvallende middenvelder. Dit seizoen kwam de Pool in 29 officiële wedstrijden in actie voor Feyenoord, waarin hij acht keer scoorde en zes doelpunten van ploeggenoten voorbereidde.

De Poolse nationale ploeg speelt vrijdag om 20.45, met of zonder Szymanski, tegen Tsjechië. Drie dagen later staat de thuiswedstrijd tegen Albanië op het programma. Verder maken ook de Faeröer en Moldavië nog deel uit van poule E, waar Polen groepshoofd is. De nummer een en twee van de poule kwalificeren zich voor het EK, waar de nummer drie via de play-offs eventueel nog naar het eindtoernooi in de zomer van 2024 in Duitsland kan.