‘Szymanski kan jaar na vertrek bij Feyenoord absolute droomtransfer maken’

Sebastian Szymanski trekt zijn vorm uit het kampioensjaar van Feyenoord moeiteloos door als speler van Fenerbahçe. De 24-jarige Poolse middenvelder behoort tot de absolute smaakmakers bij de Turkse topclub en wist de dubbele cijfers qua doelpunten en assists reeds te bereiken. Door zijn prestaties staat Szymanski mogelijk komende zomer al voor een miljoenentransfer naar de Premier League, Serie A of Bundesliga.

Diverse Turkse bronnen, waaronder Fanatik, melden dat Szymanski hoog op de wensenlijstjes staat bij meerdere Europese topclubs. De naam van de linkspoot wordt vooral hevig gelinkt aan Tottenham Hotspur. De Londenaren zouden Szymanski al langere tijd volgen en willen komende zomer toeslaan.

Voor the Spurs wordt het wel belangrijk om een plek in de Champions League te bemachtigen, daar dat grote invloed heeft op het transferbudget voor komend seizoen. Voor Szymanski heeft de club uit Noord-Londen volgens de Turkse berichtgeving behoorlijk wat concurrentie. Onder meer AC Milan en Bayer Leverkusen zijn gecharmeerd van de dertigvoudig international van Polen. Verder zouden ook Manchester United en Liverpool hem volgen.

Volgens het Turkse Sabah mikt Fener komende zomer op een transfersom van 25 miljoen euro voor de diensten van Szymanski. Dat is ruim 15 miljoen euro meer dan het bedrag dat de Turkse grootmacht afgelopen zomer neertelde bij Dinamo Moskou, nadat Feyenoord had besloten een optie tot koop in zijn huurcontract niet te lichten.

Vanuit Italië sijpelt verder door dat Napoli de komst van Szymanski ziet zitten. De nummer negen van de Serie A verwacht komende zomer een klapper te maken met de verkoop van topspits Victor Osimhen en volgens Corriere dello Sport wil Napoli een deel van die opbrengst investeren in Szymanski.

Indien Fenerbahçe besluit om Szymanski na een seizoen te verkopen, kan de creatieveling de duurste uitgaande transfer ooit worden bij de club uit Istanbul. Momenteel staat de uitgaande recordtransfer nog op naam van Vedat Muriqi, die in de zomer van 2020 werd verkocht aan Lazio voor een bedrag van 21 miljoen euro.

Dat Szymanski goed in de markt ligt, is geen verrassing. De onvermoeibare Pool speelde al 41 officiële wedstrijden namens Fener, waarin hij goed was voor 12 doelpunten en 14 assists. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 20 miljoen euro. In Istanbul ligt Szymanski nog tot medio 2027 vast.

Szymanski speelde nu al meer officiële wedstrijden dan hij vorig jaar deed, in het seizoen waarin Feyenoord beslag wist te leggen op de landstitel. Namens de Rotterdammers kwam hij uiteindelijk tot 40 officiële duels, waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 7 assists. Komende zomer hoopt Szymanski met Polen actief te zijn op het EK, al moet zijn geboorteland zich via de play-offs nog richting de groepsfase zien te loten.

