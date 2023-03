Van Seumeren wordt op matje geroepen na kleedkamerincident met Klaiber

Dinsdag, 21 maart 2023 om 19:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:45

De Raad van Commissarissen van FC Utrecht keurt het incident van Frans van Seumeren met Sean Klaiber af. De grootaandeelhouder van de club raakte na de verloren thuiswedstrijd van zaterdag tegen Go Ahead Eagles (1-2) in een fysieke confrontatie met Klaiber verwikkeld. De RvC van FC Utrecht heeft nu aangekondigd de bestuurlijke afspraken verder aan te zullen scherpen.

De Telegraaf meldde zondag dat enkele bronnen bevestigden dat het fysiek werd tussen Klaiber en Van Seumeren, waarna de twee kemphanen uit elkaar moesten worden gehouden en de rechtsback te hoog in de emotie zat om de pers te woord te staan. Van Seumeren bevestigde dat. "Het was een stevige woordenwisseling met wat geduw over en weer. Je weet hoe dat gaat. Ik heb met Sean zondag even apart gezeten en het is allemaal uitgesproken. Nu liepen de emoties even hoog op, maar ik heb mijn excuses gemaakt en het is weer helemaal goed tussen ons."

De RvC laat dinsdag weten de actie van Van Seumeren af te keuren. “De manier waarop Frans heeft gehandeld past niet bij de normen en waarden van FC Utrecht, waar een veilig werkklimaat voorop staat”, stelt de voorzitter van de RvC, Pieter Leyssius. “Frans is al vijftien jaar een zeer betrokken aandeelhouder, die veel voor de club heeft betekend en nog altijd betekent, maar in zijn emotie is hij afgelopen zaterdag te ver gegaan.” Van Seumeren excuseerde zich maandag bij de staf en spelers. Over het incident heeft de voltallige RvC de afgelopen dagen zorgvuldig gesproken. “Frans heeft er spijt van en heeft ons als RvC, maar ook de hele club, verzekerd dat dit nooit meer zal plaatsvinden.”

"De RvC is ervan overtuigd dat na de gesprekken met Frans van Seumeren de kaders, verantwoordelijkheden en regels die gelden voor RvC-leden op de juiste manier nageleefd worden", sluit FC Utrecht het bericht af. Eerder dit seizoen stapte trainer Henk Fraser op, nadat bekend werd dat de oefenmeester Amin Younes bij zijn keel greep in een geëscaleerde ruzie. Toch hangen er geen consequenties aan de positie van Van Seumeren. "Ik lees dan dat de situaties niet te vergelijken zijn, ook omdat de relatie tussen Frans en Klaiber anders is", zei Fraser eerder tegenover De Telegraaf. "Ik kan niet ontkennen dat ik me er wel over verbaas. Daar ga ik niet over liegen."