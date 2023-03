Feyenoord heeft wederom goed nieuws en bindt Trauner tot 2026 aan zich

Dinsdag, 21 maart 2023 om 14:12 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:25

Gernot Trauner heeft zijn contract bij Feyenoord opengebroken. Dat bevestigen de Rotterdammers middels een ludieke Twitter-video. De dertigjarige centrumverdediger lag nog tot medio 2025 vast in De Kuip, maar plakt daar nu een jaar aan vast. Afgelopen weekend maakte ook Lutsharel Geertruida zijn contractverlenging al bekend.

Trauner toont zich op de clubwebsite van Feyenoord zeer verheugd met de nieuwe verbintenis. "Dit is een speciale dag voor mij en mijn familie. Feyenoord voelt als mijn tweede thuis en ik voel me hier enorm gewaardeerd. De club spreekt vertrouwen in mij uit door langer met me door te willen en de supporters staan vanaf het eerste moment achter me. Je ergens op je plek voelen is een belangrijke graadmeter en dat is honderd procent het geval bij Feyenoord. Verlengen was wat dat betreft een makkelijke beslissing", aldus de Oostenrijker.

De dertigjarige Trauner kwam in 2021 over van LASK Linz en groeide direct uit tot basisspeler in De Kuip. Met de Apotheker – zoals hij liefkozend wordt genoemd in Rotterdam – in het centrum bereikte Feyenoord onder meer de finale van de Conference League, terwijl de club nu nog volop in de race is voor het kampioenschap, de Europa League en de TOTO KNVB Beker. "De komende weken wordt duidelijk of ons harde werken echt wordt beloond", zegt Trauner over dat laatste. "We kunnen dit jaar iets speciaals bereiken."

Geertruida ging Trauner afgelopen week al voor met contractnieuws. De ras-Rotterdammer kwam bij de laatste training voor De Klassieker in een speciaal tenue het veld op, waarop '2025' stond gedrukt. "Iedereen weet dat Feyenoord mijn club is", liet hij later optekenen op de clubwebsite. "Bijtekenen is niet alleen goed voor mij maar ook voor Feyenoord. Ik voel dat ik hier nog niet klaar ben, niet in de laatste plaats omdat het een grote wens van me is om met Feyenoord grote successen te boeken."