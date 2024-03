Vertrek bij Feyenoord in de maak? Trauner wekt interesse uit Engeland en de MLS

Gernot Trauner kan komende zomer weleens vertrekken bij Feyenoord, zo meldt 1908.nl. De 32-jarige centrumverdediger heeft naar verluidt verschillende opties in het buitenland.

Volgens het Rotterdamse fanmedium ziet een niet nader genoemde club uit Londen het in Trauner zitten, al is deze interesse nog niet concreet. Ook zouden er lijntjes vanuit de Major League Soccer zijn geworpen richting de entourage van de Oostenrijks international.

Trauner is nog altijd de vaste aanvoerder van Feyenoord, maar kampte dit seizoen al met verschillende blessures en pijntjes. De mandekker staat sinds begin februari aan de kant wegens een hamstringblessure.

Hij kwam dit seizoen tot nog toe tot 21 officiële duels en beschikt bij Feyenoord nog over een contract tot medio 2026. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde in op 4,5 miljoen euro.

Trauner moest toezien hoe ploeggenoot Thomas Beelen de afgelopen weken zijn plek in het hart van de defensie geruisloos overnam.

Beelen maakte in verschillende (top)wedstrijden een uitstekende indruk. Feyenoord tikte afgelopen zomer 2,7 miljoen euro neer om hem over te nemen van PEC Zwolle. In Rotterdam-Zuid ligt hij nog tot medio 2027 vast.

Met Beelen lijkt Feyenoord de opvolger Trauner reeds in huis te hebben. Tot dusver speelde de mandekker 771 minuten in de hoofdmacht van Feyenoord, verdeeld over 14 officiële optredens.



