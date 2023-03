Technisch manager Gerry Hamstra dient vertrekwens in bij Ajax

Dinsdag, 21 maart 2023 om 09:38 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:58

Gerry Hamstra heeft aangegeven te willen vertrekken bij Ajax. Dat schrijft De Telegraaf dinsdag. Hamstra beschouwt zichzelf als grotendeels verantwoordelijk voor het aanstellen van Alfred Schreuder en de mislukte transferzomer en mikt daarom op een snel afscheid. De technisch manager onderhandelt momenteel met Ajax over het ontbinden van zijn contract, dat tot medio 2024 doorloopt.

Hamstra ziet in dat hij de schoenen van Marc Overmars niet heeft kunnen vullen. Overmars zelf haalde de Groninger in maart 2021 naar de club om hem van een deel van zijn takenpakket te ontlasten. Toen Overmars amper een jaar later opstapte, werd Hamstra vroeger dan gepland naar voren geschoven. Met Klaas-Jan Huntelaar nam hij sindsdien de technische zaken waar en dat ging niet zonder slag of stoot.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

'H2' – zoals het duo Hamstra en Huntelaar wordt genoemd – haalde onder meer Calvin Bassey, Steven Bergwijn, Owen Wijndal en Brian Brobbey naar de club voor miljoenenbedragen. Niemand van hen heeft nog aan de verwachtingen kunnen voldoen. Het grootste debacle heet echter Lucas Ocampos. De Argentijn werd gehuurd van Sevilla en mocht na 114 speelminuten alweer vertrekken uit Amsterdam. Die constructie kostte Ajax naar verluidt zo'n negen miljoen euro.

Ook de naderende komst van Julian Ward houdt verband met het snelle afscheid van Hamstra. Volgens onder meer het Algemeen Dagblad en de Daily Mirror wordt de nieuwe technisch directeur deze week nog gepresenteerd in Amsterdam. Huntelaar blijft wel werkzaam in de Johan Cruijff ArenA. De clubleiding is erg tevreden met zijn ontwikkeling en is zelfs van mening dat hij voormalig mentor Hamstra 'ingehaald heeft'.