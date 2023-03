Perez na Klassieker: ‘Die moet in spiegel kijken: waar heb ik aan meegedaan?’

Zondag, 19 maart 2023 om 21:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:39

Kenneth Perez houdt de beleidsbepalers bij Ajax een spiegel voor. De analist van ESPN zag Calvin Bassey en Jorge Sánchez, twee zomerse aankopen, 'totaal door de mand vallen' in de verloren Klassieker tegen Feyenoord (2-3). "Edwin van der Sar heeft natuurlijk nog steeds grote invloed. Die moet toch echt wel even in de spiegel kijken: waar heb ik aan meegedaan?", aldus Perez.

Ajax verloor zondag voor het eerst sinds John Heitinga als interim-trainer werd aangesteld een Eredivisie-wedstrijd. Een cruciale nederlaag, want Opta becijfert dat Feyenoord 91 procent kans heeft om het kampioenschap te pakken. "Ajax heeft natuurlijk zeven keer achter elkaar gewonnen tegen een laagvlieger", memoreert Perez. "In een wedstrijd op het hoogste niveau in Nederland zoals vandaag, en ook tegen Union Berlin, dan zie je wel heel goed wie er goed is en wie er door de mand valt."

Perez noemt dus twee Ajacieden. "Ik moet zeggen, die rechtsback (Sánchez)... Wow! Bassey... dat zag je vandaag... Hij kreeg wat krediet de laatste tijd, omdat hij alleen maar hoefde te verdedigen. Nu heb je een tegenstander die tactisch slimmer is dan de meeste teams, die liet Bassey eigenlijk totaal in zijn zwakte spelen. Het was echt Comedy Capers." Milan van Dongen kreeg 'bijna medelijden'. "Je moet helemaal geen medelijden hebben met profvoetballers", zegt Perez. "Dat is het mooiste beroep dat er is. Dan moet je maar zorgen dat je beter bent dan dit."

Na het vertrek van Marc Overmars ontstond een machtsvacuüm in Amsterdam. Technisch manager Gerry Hamstra en assistent Klaas-Jan Huntelaar werden in de zomer verantwoordelijk voor de aankopen, maar Van der Sar moest als algemeen directeur alle contracten ondertekenen, en heeft dus een flinke vinger in de pap. "Wie hebben meegedaan aan de aankopen bij Ajax...", aldus Perez. "Van der Sar heeft natuurlijk nog steeds grote invloed. Die moeten toch echt wel even in de spiegel kijken: waar heb ik aan meegedaan? Het mooie is, als je het met heel veel hebt gedaan, dan kan iedereen het een beetje op elkaar afschuiven..." Mario Been stipt aan dat Sánchez zijn tegenstander Lutsharel Geertruida in de slotfase 'gewoon helemaal liet lopen', waarna de rechtsback van Feyenoord bij een corner kon binnenkoppen voor 2-3.