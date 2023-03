Arne Slot: ‘Dat kan elke onbenul zien, dat had natuurlijk iedereen gedaan’

Zondag, 19 maart 2023 om 21:05 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:13

Arne Slot heeft na afloop van Ajax - Feyenoord (2-3) tekst en uitleg gegeven bij de vroege wissel van Quilindschy Hartman. De 21-jarige linksback werd al na 24 minuten naar de kant gehaald door zijn trainer, waarbij het vermoeden ging dat dat door de vroege gele kaart kwam. Slot kan dat beamen. "Dat had natuurlijk iedereen gedaan", zo stelt de oefenmeester op de persconferentie, waarbij ook Voetbalzone aanwezig was.

De start van Hartman in de Johan Cruijff ArenA was nog veelbelovend. De van ziekte teruggekeerde vleugelverdediger gaf in de vijfde minuut vanaf links voor op Santiago Giménez, die van dichtbij de 0-1 aantekende. Een minuut later echter trok arbiter Danny Makkelie geel voor Hartman na een stevige overtreding op Steven Bergwijn. De Johan Cruijff ArenA schreeuwde weer kort dáárna om een tweede gele – en dus rode – kaart voor de Feyenoorder na een harde tackle op Mohammed Kudus, zijn directe tegenstander. Makkelie hield de kaarten op zak, al gaf hij Hartman wel zijn laatste waarschuwing.

Slot besloot daarop in te grijpen en Marcos López te brengen voor Hartman. Een logische keuze, vindt de keuzeheer. "Ik wilde bijna zeggen: 'Dat kan bijna elke onbenul zien'. Dat had natuurlijk iedereen gedaan. Hartman kreeg zijn eerste vrij snel en misschien ook wel gemakkelijk. Dat was na een aantal stevige duels op rij, waar eerst niet voor gefloten werd en daarna wel. Als je dan tegen Kudus staat is dat al dreigend, want de man is natuurlijk ongelofelijk wendbaar, snel en heeft heel veel individuele kwaliteit", betoogt Slot.

"Als je dan ook nog een tweede overtreding maakt waarbij je op zijn minst kan zeggen dat je op anderhalve gele kaart staat, dan moet je hem eruit halen", concludeert de oefenmeester. Met López in het veld kende Feyenoord een lastig restant van de eerste helft, maar nam het daarna het heft in handen. "Het was niet onterecht dat het 2-1 werd voor Ajax. In de rust hebben we dingen aangegeven en daarna zagen we dat de tweede helft een compleet ander beeld gaf. Ik denk niet dat ik wat geks zeg als ik zeg dat wij behoorlijk de overhand hadden in de tweede helft", aldus Slot.