Stralende Tijjani Reijnders reageert na AZ - Lazio op interesse van Ajax

Vrijdag, 17 maart 2023 om 07:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:31

AZ heeft zich middels een tweede zege op Lazio geplaatst voor de laatste acht in de Conference League. Na de 1-2 in Rome was de ploeg van trainer Pascal Jansen ook in het eigen AFAS Stadion met 2-1 te sterk. Na afloop reageerde Tijjani Reijnders voor de camera's van Veronica op de interesse van Ajax. Vrijdagmiddag horen de Alkmaarders wie de volgende tegenstander wordt, als vanaf het hoofdkantoor van de UEFA in Nyon de loting wordt verricht.

Volgens Reijnders zijn avonden als die tegen Lazio de reden waarom hij profvoetballer is geworden. "Dit zijn de lekkerste avonden voor een voetballer. Hier speel je voor, om in zo'n toernooi door te gaan", aldus de middenvelder. "Vorig jaar strandden we hier. Nu hebben we een mooi moment te pakken. Op een gegeven moment hadden we een paar hele mooie aanvallen, dan kan er wel een glimlachje vanaf. Dat zag je terug in ons spel. Er was veel spelvreugde. Er konden er meer in, maar al met al hebben we een hele mooie pot gespeeld tegen een grote club."

Afgelopen week kwam via De Telegraaf het bericht door dat Reijnders in de nadrukkelijke belangstelling zou staan van Ajax. Met het binnenhalen van de AZ-middenvelder wil Ajax voorsorteren op een vertrek van Edson Álvarez, van wie verwacht wordt dat hij komende zomer de deur achter zich dichttrekt. Reijnders heeft die geruchten zelf ook meegekregen. "Natuurlijk lees je dat", gaat hij verder. "Maar voor mij ligt de volledige focus op AZ en ik wil me niet laten afleiden. Ik laat het aan me voorbij gaan. We zijn hier met mooie dingen bezig, dat wil ik eerst afhandelen."

Afgelopen week werd Reijnders wel apart genomen door Jansen om het over de berichten te hebben. "Dat was een goed gesprek, meer kan ik daar niet over zeggen. Ik hoef daar ook niet meer over te zeggen. Hij vindt het een mooi compliment en zo zie ik het ook", zegt Reijnders. "Ik wil me elke wedstrijd in de picture zetten. Het team helpt me daarbij. Dan zie ik in de zomer wel wat er gebeurt. Ik heb niet voor niets een nieuw contract getekend tot 2027. Je wil je elke wedstrijd laten zien."