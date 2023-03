‘Man van 451 duels denkt niet aan vertrek en wil contract uitdienen bij Barça’

Dinsdag, 14 maart 2023 om 17:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:37

Jordi Alba is niet van plan om Barcelona vroegtijdig te verlaten, schrijft Sport. De vleugelverdediger is niet meer verzekerd van een basisplaats en drukt bovendien behoorlijk op de financiële huishouding, maar is vastberaden om zijn tot volgend jaar zomer lopende contract uit te dienen. Alba is nog altijd overtuigd van zijn kunnen en wil Xavi laten zien dat hij van meerwaarde is voor het elftal. De Spanjaard kwam in de afgelopen zes wedstrijden slechts 68 minuten in actie.

Volgens Sport heeft Alba er nog geen moment aan gedacht om de deur van het Spotify Camp Nou komende zomer achter zich dicht te trekken. De linkervleugelverdediger is zich bewust van de uitstekende vorm van Alejandro Baldé, maar weigert de concurrentiestrijd op te geven. Alba is geduldig, wacht op zijn kans en staat er als Xavi hem nodig heeft. Barcelona kan er op zijn beurt voor kiezen om de verdediger in de komende maanden naar de uitgang te dirigeren.

Alba is met zijn 33 jaar namelijk niet de jongste meer en drukt met zijn salaris behoorlijk op de financiële huishouding. Het doel van Barcelona is om de 38 miljoen euro die Alba nog tegoed heeft te besparen. De Spaanse verdediger kan onder meer nog twintig miljoen euro tegemoet zien uit de deal die Josep Maria Bartomeu en Joan Laporta in het verleden overeenkwamen. Barcelona is zelfs bereid om Alba het verschil te betalen tussen het salaris bij zijn nieuwe werkgever en wat zijn huidige contract voorschrijft.

Op dit moment hebben er nog geen onderhandelingen plaatsgevonden om de contractsituatie te bespreken. Alba wil de komende tijd gebruiken om de focus op zijn privésituatie te krijgen, daar zijn vrouw in juli is uitgeteld van hun derde kindje. De familie Alba denkt er niet aan om zich nu druk te maken om de sportieve toekomst. Alba staat sinds zijn komt van Valencia in 2012 op 451 officiële wedstrijden in het shirt van Barcelona, waarin hij 26 keer wist te scoren en 99 keer als aangever fungeerde. Hij werd onder meer vijf keer landskampioen.