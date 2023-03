Mail van ex-vrouw werpt nieuw licht op ontslag Thomas Tuchel bij Chelsea

Zaterdag, 11 maart 2023 om 10:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:05

Er zijn nieuwe details naar buiten gekomen over het ontslag van Thomas Tuchel bij Chelsea in september vorig jaar. De 49-jarige Duitser werd door de Engelse topclub op straat gezet na een reeks tegenvallende resultaten. De nieuwe eigenaar Todd Boehly zei in een verklaring op de website 'het juiste moment te hebben gevonden voor deze transitie', maar dat blijkt niet de ware reden achter het congé, zo meldt BILD.

Het ontslag van Tuchel kwam in september vorig jaar voor velen als een verrassing. Chelsea's nieuwe eigendomsgroep, onder leiding van de steenrijke Amerikaan Boehly, zou de breuk hebben geforceerd na frictie in de professionele werkrelatie. De Duitse boulevardkrant BILD beweert echter dat de voormalige partner van Tuchel, Sissi, de ware reden heeft onthuld achter het ontslag. Die reden is terug te lezen in een e-mail die deel uitmaakt van een rechtszaak in München na het mislukken van het huwelijk van de twee.

Sissi, een voormalige journalist van de Süddeutsche Zeitung, zou hebben verklaard dat er een 'totaal gebrek aan respect was' voor Tuchel vanuit de spelersgroep te midden van een reeks slechte resultaten. Tuchel werd uiteindelijk ontslagen na een 1-0 nederlaag tegen Dinamo Zagreb in de Champions League. Daarvoor had hij met zijn ploeg al verloren van Leeds United en Southampton. Ook zouden een aantal 'mysterieuze zaken buiten het veld' een rol hebben gespeeld bij het scheiden van de wegen.

Tuchel won zestig van zijn honderd wedstrijden als manager van Chelsea, waaronder de Champions League-finale tegen Manchester City in 2021. Sinds zijn vertrek bij de Londense grootmacht zit hij zonder werkgever. Franse media beweren dat hij in de rij staat om het stokje over te nemen van Christophe Galtier bij Paris-Saint Germain. Ook is zijn naam gevallen bij Tottenham Hotspur als mogelijke opvolger van Antonio Conte. Het contract van laatstgenoemde loopt deze zomer af in Noord-Londen.