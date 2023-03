María Morán: ‘Jasper Cillessen heeft me bedreigd en hij maakte me erg bang’

María Morán heeft ex-partner Jasper Cillessen op Internationale Vrouwendag beschuldigd van bedreiging en chantage beschuldigd. Volgens de Spaanse journaliste, die een kind heeft met de doelman van NEC, heeft Cillessen er bij haar op aangedrongen om abortus te plegen. “Hij maakte me erg bang en ik mocht niet met de media praten”, zo liet Morán weten via haar socialmediakanalen.

Begin februari maakte Morán al bekend aangifte te hebben gedaan tegen Cillessen vanwege abandono familiar (vrij vertaald: het in de steek laten van de familie). Afgelopen woensdag, Internationale Vrouwendag, maakte de journaliste van Gol TV van de gelegenheid gebruik om Cillessen publiekelijk tot de orde te roepen en meerdere details te onthullen over hun verstandhouding.

“Mama heeft lang moeten zwijgen om de strijd van de machtige mannen te winnen. De mannen die denken dat je met geld alles kan kopen”, zo gebruikte Morán haar dochter als hoofdpersoon in de openingszinnen van haar statement. “Ik ben bedreigd door mensen die dachten dat ze het recht hadden om over jouw leven te beslissen. Ik heb mijn mond moeten houden, ik heb mijn stem niet kunnen verheffen uit angst om mijn baan te verliezen, uit angst om jou te verliezen...”

In gesprek met de Story komt Morán met details over de moeilijke periode die zij zou hebben doorstaan, mét en zónder Cillessen. “Hij maakte me erg bang. Ik moest abortus van hem plegen. Als ik dat niet zou doen, zou hij privéfoto’s en- video’s van mij openbaar maken. Ik mocht ook niet met de media praten. Hij zou me moeten bedanken, omdat ik twee jaar heb gezwegen. Een man die nooit naar zijn dochter heeft gevraagd, zelfs niet toen ze met ademhalingsproblemen in het ziekenhuis lag, verdient geen enkel respect. Hij wist dat zijn dochter erg ziek was en in het ziekenhuis lag, maar kennelijk kon hem dat niets schelen", aldus Morán.