Supportersvereniging Ajax is verbolgen na ‘competitie- en bekervervalsing’

Zondag, 5 maart 2023 om 14:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:25

Er zijn geen uitfans welkom bij de halve finale van de TOTO KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax. Dat heeft de gemeente Rotterdam zondag laten weten. De gemeente ziet geen reden om af te wijken van het verbod op Ajax-fans tijdens De Klassieker, dat al jaren geldt. De Supportersvereniging Ajax (SVA) is niet te spreken van het besluit. "Dit is je reinste competitie- en bekervervalsing", klaagt directeur-bestuurder Fabian Nagtzaam.

"In het kader van fair play en je club steunen in de halve finale van de beker zou het fijn zijn geweest als we erbij hadden mogen zijn", verzucht Nagtzaam zondag in een reactie aan het Algemeen Dagblad. "Gemeente Rotterdam en Stadion Feijenoord, zorg er nou eens voor dat uitsupporters wel welkom zijn. Dit gaat inmiddels al dertien of veertien jaar zo. In al die tijd zou je de boel toch op orde moeten kunnen krijgen. Maar dat is blijkbaar nog steeds niet het geval." Volgens Nagtzaam is Amsterdam klaar voor het ontvangen van Feyenoord-fans, maar is dat andersom niet het geval in Rotterdam.

Nagtzaam is van mening dat het probleem niet per se bij de Ajax-supporters ligt. Hij verwijst in dat kader naar De Klassieker in januari, toen er hoge hekken werden geplaatst in De Kuip. "Bij die wedstrijd waren niet eens Ajax-supporters en toch waren de hekken nodig om ongeregeldheden te voorkomen. Het zag er niet uit." De aanhang van Ajax is al jaren niet welkom bij uitduels met Feyenoord. Dat was in 2019 ook het geval toen beide clubs elkaar troffen in de halve finale van de TOTO KNVB Beker.

Alle betrokken partijen kwam jaren geleden tot de conclusie dat het beter is om uitfans te weren bij duels van Feyenoord en Ajax. Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam laat zondag aan RTL Nieuws weten dat er geen reden is om af te wijken van de huidige situatie. Ajax heeft nog niet officieel gereageerd op het besluit om het uitvak leeg te laten in de halve eindstrijd van de beker. Zaterdag werd bekend dat beide topclubs elkaar ontmoeten in De Kuip op 4, 5 of 6 april.