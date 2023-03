Heitinga bevestigt geruchten rond ‘topprof’: ‘Ik ga ervan uit dat het rondkomt’

Vrijdag, 3 maart 2023 om 09:50 • Tom Rofekamp

John Heitinga rekent erop dat Remko Pasveer langer bij Ajax blijft. Dat stelt de oefenmeester in gesprek met ESPN. Heitinga bevestigt aan de zender het gerucht dat er besprekingen gaande zijn over het verlengen van Pasveers aflopende contraxt en zegt hoop te hebben op een goede uitkomst. "Het is een topprof, die willen we er graag bij houden", aldus Heitinga.

De Telegraaf onthulde dinsdag dat Pasveer een aanbieding op zak had om zijn verbintenis met een jaar te verlengen. Heitinga kan dat beamen, en 'gaat ervan uit dat ze eruit komen'. "Remko is een belangrijke speler voor ons. Niet alleen als tweede doelman, maar ook in de kleedkamer. Het is een topprof, die willen we er graag bij houden", zegt de jonge trainer na afloop van De Graafschap - Ajax (0-3).

In dat duel stond Pasveer weer eens onder de lat. De 39-jarige goalie werd halverwege januari uit de basis verdreven door Gerónimo Rulli, die voor maximaal tien miljoen euro werd overgenomen van Villarreal. Sindsdien moet Pasveer genoegen nemen met een plek op de reservebank. Daar had hij al een tijdlang niet gezeten, daar hij onder zowel Erik ten Hag als Alfred Schreuder eerste keus was. Onder laatstgenoemde begon hij echter steeds meer te schutteren, waardoor Ajax zich genoodzaakt voelde een alternatief aan te trekken.

Die vonden de Amsterdammers in Rulli, die in de twaalf wedstrijden sinds zijn komst al zes keer de nul hield. Dat lukte Pasveer in 21 duels dit seizoen precies even vaak. De geboren Enschedeër werd anderhalf jaar geleden als reservedoelman naar de Johan Cruijff ArenA gehaald, maar kwam door de dopingschorsing van André Onana plots onder de lat te staan onder Ten Hag. Dat deed hij naar behoren: Pasveer hield vorig seizoen in alle competities 20 keer de nul in 28 wedstrijden. Zijn goede prestaties leverden hem eind september zijn debuut in het Nederlands elftal op. Ook behoorde hij tot de WK-selectie in Qatar.