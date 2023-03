Quincy Promes niet aanwezig bij rechtszaak: ‘Kan hem zijn contract kosten’

Donderdag, 2 maart 2023 om 11:35 • Wessel Antes • Laatste update: 11:51

Quincy Promes komt vrijdag niet naar de rechtszaak tegen hem over zijn vermeende poging tot moord. Dat laat zijn advocaat Robert Malewicz weten tegenover de rechtbank van Amsterdam. De 31-jarige Amsterdammer zal niet naar Nederland afreizen omdat hij in dat geval aangehouden wordt. Promes wil zijn contract bij Spartak Moskou niet op het spel zetten door contractuele verplichtingen niet na te komen.

Donderdag heeft Malewicz aan de rechtbank van Amsterdam laten weten dat zijn cliënt vrijdag niet aanwezig zal zijn. Het Algemeen Dagblad heeft de uitleg openbaar gemaakt. “Hij heeft contractuele verplichtingen bij zijn club en we zijn er in de onderhandelingen met het Openbaar Ministerie niet uitgekomen.” Promes zou in zijn geboorteland niet op vrije voeten zijn. “Zij willen hem aanhouden als hij naar Nederland komt en hoewel wij denken dat we snel kunnen aantonen dat dat onterecht is, loopt hij dan de kans vast te zitten voor een langere tijd. Minstens voor een aantal weken. Dan komt hij zijn verplichtingen richting Spartak niet na en dat kan hem zijn contract kosten.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Promes wordt in Nederland verdacht van poging tot moord op zijn neef, die hij bij een bedrijfsfeest in Abcoude in zijn knie zou hebben gestoken. De vleugelspits bekende die daad in een getapt telefoongesprek, waarvan de inhoud al eerder uitlekte. Ook wordt Promes verdacht van deelname aan een criminele organisatie, drugshandel en huiselijk geweld. Hij wordt gelinkt aan een ripdeal van vierhonderd kilo cocaïne, zo werd begin dit jaar bekend in het Algemeen Dagblad. Promes zou 250.000 euro hebben betaald aan vermeende drugshandelaar Piet Wortel. Dit zou gaan om een schuld nadat bij laatstgenoemde coke zou zijn gestolen.

Promes zal overigens ook niet via een videoverbinding in de rechtbank aanwezig zijn, zo laat de rechtbank weten. Daarvoor had de vleugelflitser toestemming moeten krijgen van de internationale autoriteiten. Toch gaat de zaak vrijdag wel behandeld worden. Malewicz zal het woord nemen voor Promes, aan wie zelf geen vragen gesteld kunnen worden. Vrijdag staat de rechtspoot alleen terecht voor de steekpartij aangezien het onderzoek in de andere zaken nog loopt. Of Spartak er überhaupt om staat te springen om Promes te ontslaan is nog maar de vraag: de vijftigvoudig international van het Nederlands elftal is bezig aan een uitstekend seizoen.