Sjaak Swart noemt speler die hij naast Martínez het meest mist bij Ajax

Donderdag, 2 maart 2023 om 09:44 • Wessel Antes • Laatste update: 10:06

Sjaak Swart mist leiders in het huidige Ajax, zo zegt het clubicoon in gesprek met het Algemeen Dagblad. Mister Ajax ziet dat veel aankopen die zijn club afgelopen zomer deed overbodig zijn en denkt regelmatig terug aan steunpilaren uit de afgelopen jaren. Swart was vooral gecharmeerd van de naar Manchester United vertrokken Lisandro Martínez, maar heeft ook nog altijd een zwak voor Nicolás Tagliafico.

Swart is niet onder de indruk van het huidige Ajax. De Amsterdammers verkochten afgelopen zomer voor meer dan 200 miljoen euro aan spelers en dat is volgens de 84-jarige oud-prof goed terug te zien. “Lisandro Martínez mis ik het meest. Hij was zo snel en zo sterk. Zijn landgenoot naast hem ook, hoor. Ook zo eentje die je drie keer voorbij moest. Leiders mis ik in dit team. Vroeger hadden we er wel vijf. En als je er even niks van bakte of te weinig aan deed, kreeg je meteen op je sodemieter.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Met aankopen als Jorge Sánchez en Florian Grillitsch kan Ajax niets, zo zegt Swart. “Dan kun je beter in je eigen vijver vissen.” De Muiderberger heeft een eigen formule waarmee hij berekent of een aankoop van Ajax geslaagd is. “Als je minimaal 25 van de 34 wedstrijden goed speelt. Niet minder. Zo moet het zijn bij Ajax. En 80 procent geven is niet genoeg als je weet dat onze tegenstanders meer dan 100 procent geven.” Swart is overwegend tevreden over de start van John Heitinga als trainer. “Het is nog niet top onder John Heitinga, maar ik vind dat hij het aardig doet. Hij geeft tenminste het gevoel dat van een mislukt seizoen nog iets gemaakt kan worden.”

De Graafschap

Jegens De Graafschap koestert Swart geen wrok meer. Ooit foeterde het clubicoon dat hij hoopte dat de Doetinchemmers zouden degraderen, nadat Ajax het kampioenschap in 2016 uit handen gaf op De Vijverberg door met 1-1 gelijk te spelen. “Dat ik dat destijds in het stadion riep, kwam vooral door hun voorzitter. Die was zo brutaal door blij te zijn met het punt, ook voor PSV, terwijl zij er niets aan hadden. Ja, toen schoot ik even uit mijn rolletje.” Swart sprak in aanloop naar de kwartfinale donderdagavond ook met De Telegraaf en ging daarin een stapje verder. “Ik hoop dat De Graafschap promoveert”, zei hij met een knipoog.