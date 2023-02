Erik ten Hag bewierookt door dolblije Lisandro Martínez: ‘Dat hebben we allebei’

Maandag, 27 februari 2023 om 08:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:44

Lisandro Martínez geniet bij Manchester United. De Argentijnse verdediger groeide in zijn eerste seizoen direct uit tot onbetwiste basisspeler en won zondag zijn eerste prijs als Mancunian. In de EFL Cup-finale op Wembley rekende United overtuigend af met Newcastle United: 2-0. Waar hij tijdens zijn eerste weken als speler van the Red Devils nog werd bekritiseerd, wordt hij nu alom geprezen.

Onder meer Jamie Carragher was aan het begin van dit seizoen zeer kritisch op de 25-jarige verdediger. Het clubicoon van Liverpool was van mening dat een centrale verdediger van 1 meter 75 niet zou kunnen werken in de Premier League. Carragher kwam begin deze maand overigens op zijn kritiek terug. “Het is maar een mening", zegt Martínez tegenover de Manchester Evening News. "Ik focus me op de trainingen hier. Ik heb er toch geen controle over. Niet mijn probleem, ik ben hier gelukkig.”

Martínez werd afgelopen zomer op voorspraak van Erik ten Hag voor minimaal 57 miljoen euro naar United gehaald. De mandekker is enorm blij dat hij na een eerdere succesvolle samenwerking bij Ajax opnieuw onder Ten Hag mag trainen. Volgens Martínez hebben zij beide exact dezelfde mentaliteit. “Ik ben hier met een bepaald doel en dat is prijzen pakken hier. Dat heeft hij ook. We weten dat dit een topclub is en dat de druk hier enorm hoog is. Ik ken Ten Hag als de beste en we denken echt hetzelfde over voetbal. We willen alles winnen, dat is waarom we hier zijn.”

Carragher

Na enkele maanden en 35 officiële duels van Martínez bij United, is ook Carragher volledig overtuigd. “Hij speelt geweldig. Als je zo klein bent en centraal in de verdediging speelt, dan moet je wel een hele speciale en goede speler zijn. Ik had niet verwacht dat iemand met zo’n lengte zou kunnen functioneren in de Premier League, maar hij kan dat wel”, sprak Carragher complimenteus.

“Hij speelt fantastisch. Ik denk dat Martínez een groot aandeel heeft in de spirit en het geloof waarmee United nu speelt. Ik kan me een wedstrijd herinneren, volgens mij was het een paar weken geleden, waarin hij werd gewisseld. United scoorde vervolgens de winnende in de laatste minuten en Martínez was de eerste die met de doelpuntenmaker stond te juichen. Zo’n jongen is het.”