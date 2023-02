El Ahmadi ziet Oranje-kandidaat: ‘Voetballend met gemak, verdedigend twijfel ik’

Maandag, 27 februari 2023 om 07:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:42

Karim El Ahmadi is gecharmeerd van Mats Wieffer. De 23-jarige middenvelder greep begin dit kalenderjaar zijn kans bij Feyenoord en blonk zondag op bezoek bij Fortuna Sittard (2-4 winst) eens te meer uit. Met een geweldige afstandsknal na een kwartier spelen onderstreepte Wieffer zijn geweldige ontwikkeling.

"Met Wieffer klopt de balans op het middenveld veel beter”, zegt El Ahmadi bij Dit was het Weekend van ESPN. “Tegen Fortuna spelen ze fantastisch voetbal. Hij kijkt goed om zich heen. Hij haalt de passlijn van de tegenstander naar de spitsen eruit. Het is een beetje de Aursnes van vorig jaar. Hij speelt simpel en houdt goed de balans. Voetballend is hij zeker tegen de kleintjes echt een meerwaarde.”

Mats Wieffer met een kanonskogel ????#FORFEY — ESPN NL (@ESPNnl) February 26, 2023

El Ahmadi kijkt er niet vreemd van op indien Wieffer een uitnodiging voor Oranje krijgt. “Hij zal voetballend makkelijk meekunnen bij het Nederlands elftal. Maar verdedigend twijfel ik”, geeft de oud-middenvelder aan. El Ahmadi denkt dat de handelingssnelheid van Wieffer niet onderdoet vergeleken bij andere internationals. “Zijn kwaliteiten zijn om zich heen kijken en één keer raken. Dat is het belangrijkste voor de handelingssnelheid.”

Feyenoord heeft als koploper van de Eredivisie momenteel drie punten voorsprong op Ajax. Voor El Ahmadi zijn de Rotterdammers de grootste titelfavoriet. “De verdediging van Feyenoord is de meest stabiele van de Eredivisie. Zelfs Burak Yilmaz van Fortuna werd er gek van. Geertruida en Hancko zijn erg goed. Voetballend is Geertruida ook heel goed. Hij durft in te dribbelen. De verdediging is heel stabiel en daarom zijn ze kampioenskandidaat nummer één.”