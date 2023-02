Perez: ‘Ik vind de meeste spelers van Ajax doods, maar hij toont passie’

Maandag, 27 februari 2023 om 07:06 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:42

Kenneth Perez is onder de indruk van Edson Álvarez. De verdediger annex verdedigende middenvelder van Ajax wordt door de analist vooral geprezen vanwege zijn mentaliteit. Álvarez was zondag beslissend voor de ploeg van trainer John Heitinga door na rust de winnende 1-2 tegen de touwen te koppen.

"Alvarez is iemand die graag de balans bewaakt en niet meer doet dan hij kan", zegt Perez bij Dit was het Weekend. “Hij is iemand bij Ajax die er echt wat van wil maken. Ik vind de meeste spelers van Ajax doods, maar hij toont passie, tot irritatie aan toe. Elke keer bij de scheidsrechter en elke keer is hij erbij betrokken."

Edson Álvarez kopt Ajax op voorsprong ??#VITAJA — ESPN NL (@ESPNnl) February 26, 2023

"Hij wil iets doen, op welke positie dan ook”, vervolgt Perez. “Hij wil er iets van maken. Hij laat het vuur zien en probeert zijn medespelers daarin mee te nemen.” Álvarez werd door Alfred Schreuder enkel opgesteld als verdedigende middenvelder, maar speelt sinds de aanstelling van John Heitinga in competitieverband als centrumverdediger.

Brobbey

Perez ziet ook nog steeds potentie in Brian Brobbey. De analyticus bekritiseert het gebrek aan werklust bij de spits van Ajax, die de club volgens de analist mogelijk winst kan gaan opleveren. “Als al zijn kwaliteiten bij elkaar komen, dan denk ik dat hij veel meer waard gaat worden dan de zeventien miljoen euro die Ajax uitgegeven heeft”, aldus de oud-middenvelder.