Geloof in remontada van PSV: ‘Sevilla is ook niet zo bijzonder'

Donderdag, 23 februari 2023 om 09:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:24

PSV maakt nog altijd genoeg kans om de achtste finales van de Europa League te bereiken, zo vindt Mike Snoei. De trainer van Telstar opteert voor de return tegen de Andalusiërs voor een systeem met Guus Til en Xavi Simons als aanvallende middenvelders achter Luuk de Jong. Snoei denkt dat een scenario van het Nederlands elftal tegen Argentinië op het WK in Qatar tot de mogelijkheden behoort.

PSV ging vorige week hard onderuit in de tussenronde van de Europa League. De ploeg van Ruud van Nistelrooij verloor in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán met 3-0 van Sevilla. Donderdagavond wacht PSV de zware taak om in eigen huis die ruime nederlaag in de returnwedstrijd goed te maken. "Die wedstrijd lijkt bijna kansloos", zegt Snoei tijdens het programma Voetbalpraat van ESPN. “Ik hoor dingen als: ‘Er moet een mirakel gebeuren’, dat soort teksten. Ook Sevilla is niet zo heel bijzonder dit seizoen. Die zijn ook zoekende. Tuurlijk, het is een grote Spaanse club, maar Ik denk dat er kansen liggen voor PSV."

De aanvoer naar spits Luuk de Jong baart Snoei ‘een klein beetje’ zorgen. "Vooral die zijkanten. We zijn enorm verwend geweest met Gakpo en Madueke. Anwar El Ghazi en Thorgan Hazard zijn geblesseerd. Dat zijn jongens die zijn half fit binnengekomen. Johan Bakayoko en Ismael Saibari lijken mij nog een beetje te licht. Zeker tegen die Spaanse vechterbazen”

Snoei opteert voor een systeem met twee aanvallende middenvelders. “Waarom speel je niet met Til en Simons achter De Jong. Met Madueke en Gakpo werd hij enorm verwend qua aanvoer en nu is PSV heel erg zoekende. De trainer van Telstar sluit niet uit dat PSV alsnog de achtste finales weet te halen. “Ik geloof in zo'n scenario dat het Nederlands elftal met Weghorst had, dat er nog iets gaat gebeuren", waarmee Snoei refereert aan de kwartfinale tegen Argentinië. Weghorst sleepte er met twee late treffers nog een verlenging uit voor Oranje. "Sevilla is ook kwetsbaar als ze 1-0, 2-0 achterkomen. Ruud van Nistelrooij moet de boel stimuleren."