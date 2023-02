Rulli is lovend over Heitinga en benoemt zijn belangrijkste kwaliteit

Dinsdag, 14 februari 2023 om 20:24 • Bart DHanis • Laatste update: 20:26

Gerónimo Rulli heeft in gesprek met Ajax TV een boekje open gedaan over de trainerskwaliteiten van John Heitinga. Volgens de kersverse Ajax-doelman is Heitinga vooral op communicatief vlak heel sterk. “Uit de manier waarop hij ons aanspreekt en de manier waarop hij praat blijkt dat hij heel goed weet hoe het werkt als voetballer. Hij snapt ook de jongens die wat minder minuten maken heel goed. Ondanks dat hij een beginnend trainer is, weet hij heel goed wat hij wil”, besluit Rulli.

Rulli kwam deze winter voor acht miljoen euro over van Villarreal en heeft nog altijd geen spijt van zijn keuze. De sluitpost kwam binnen bij een in crisis verkerend Ajax, maar maakte zich geen zorgen. “Alle clubs kennen goed en slechte tijden. Zo gaat dat nou eenmaal in het voetbal. Het belangrijkste is dat we als team bij elkaar blijven, want wij zijn degenen die het uiteindelijk moeten gaan doen, gelukkig gaf Heitinga ons het zetje dat we nodig hadden.”

Toen de Argentijns international tekende in Amsterdam, stond Alfred Schreuder nog aan het roer in de Johan Cruijff ArenA. “John Heitinga doet fantastisch werk en we zijn heel blij met hem, maar toch ben ik Schreuder heel erg dankbaar dat hij me hiernaartoe heeft gehaald. Als de zaken bij een club als Ajax niet lekker lopen, dan is de trainer jammer genoeg de eerste die wordt geslachtofferd.

Aanstaande donderdag staat voor Ajax het Europa League-duel tegen Union Berlin op het programma. In de Johan Cruijff ArenA zal Ajax moeten zien af te rekenen met de nummer twee van de Bundesliga. Voor Rulli is de Europa League geen onbekend terrein. Hij won met Villarreal het toernooi in het seizoen 2020/21, door in de finale Manchester United te verslaan. “Het is een lastige competitie. Ajax is gewend om Champions League te spelen, maar als je in de Europa League speelt, wil je hem ook winnen”, aldus de Ajax-goalie.