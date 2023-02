Dest wordt met twee vernietigende woorden omschreven in Spaanse media

Maandag, 13 februari 2023 om 13:35 • Wessel Antes

Sergiño Dest lijkt een nieuwe kans bij Barcelona te kunnen vergeten. De 22-jarige rechtsback speelt dit seizoen op huurbasis voor AC Milan, maar wordt maandag volop uitgelicht in de Spaanse media. AS omschrijft hem onder meer als een ‘ramp’ en noemt de verhuurperiode een ‘mislukking’. Vorige week maakte de Italiaanse topclub al bekend dat Dest niet is ingeschreven voor de knock-outfase van de Champions League.

Dest kwam dit seizoen pas 632 minuten in actie voor Milan, verdeeld over veertien optredens. Tijdens de afgelopen drie wedstrijden zat hij niet bij de selectie vanwege een blessure. In Spanje denkt men dat de prestaties van Dest in Milaan ook doorslaggevend gaan zijn voor zijn toekomst in Catalonië. AS komt met een kraakheldere constatering. “De verhuurperiode van Dest is een mislukking. Volgens data is hij de slechtste speler van AC Milan en zijn achteruitgang is, sinds zijn opleving bij Ajax, meer dan duidelijk geworden.”

Milan heeft een koopoptie bedongen op de 23-voudig international van de Verenigde Staten, maar de Spaanse sportkrant denkt al te weten wat i Rossoneri gaan doen. “Voor Milan is het bijna onmogelijk om de optie tot koop van twintig miljoen euro te betalen. De verwachting is niet dat clubs komende zomer in de rij gaan staan voor Dest.” Dest ligt in het Spotify Camp Nou nog vast tot medio 2025. Volgens Transfermarkt is hij momenteel zo’n zestien miljoen euro waard.

Sport is eveneens niet onder de indruk van Dest. “Zijn periode in Milaan is verduisterd na een veelbelovende start. Italië leek een goede bestemming voor Dest, die het vertrouwen van Barça-trainer Xavi had laten verdampen in Spanje. Het is uitnodigend om te denken dat Barça komende zomer een probleem gaat krijgen met het vinden van een club voor Dest.” Barcelona nam Dest in oktober 2020 voor 21 miljoen euro over van Ajax. Tot dusver speelde hij 72 wedstrijden voor de club, waarin hij goed was voor drie goals en vier assists. De rechtspoot won in het seizoen 2020/21 de Copa del Rey met Barça.